Sáng nay, Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Quốc hội Khóa XVI

Trong buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường tiếp tục thảo luận về các nội dung:

Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Các đại biểu tham dự phiên họp ngày 30/10 (ảnh QH).

Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027.

Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

Buổi chiều, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết.