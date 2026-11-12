Sáng nay, Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính

Theo chương trình, sau phát biểu mở đầu của Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn sẽ trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tài chính.

Nội dung tập trung vào công tác phân bổ, quản lý và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, gắn với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm giải ngân tại các công trình, dự án trọng điểm, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Bộ trưởng cũng sẽ làm rõ các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); quản lý thuế đối với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp ở nước ngoài, chống thất thu thuế...

Tham gia trả lời, giải trình các nội dung liên quan có Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng; lãnh đạo các bộ: Xây dựng, Công thương, KH-CN, Tư pháp và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giải trình những vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Sau đó, Quốc hội chuyển sang nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực KH-CN, do Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân chịu trách nhiệm trả lời chính. Các nội dung chất vấn tập trung vào kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm bố trí, phân bổ nguồn lực; thúc đẩy nghiên cứu công nghệ chiến lược, huy động nguồn vốn từ doanh nghiệp.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân sẽ trả lời về các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, địa phương; quản lý, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và nâng cao kỹ năng số cho người dân.

Tham gia trả lời, giải trình các vấn đề liên quan có Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và lãnh đạo các bộ: Tài chính, Công an, Tư pháp.

Sau giờ nghỉ giải lao phiên làm việc buổi chiều, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, làm rõ những vấn đề lớn thuộc trách nhiệm điều hành chung của Chính phủ được cử tri và đại biểu Quốc hội quan tâm.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn dự kiến kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày, sau phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.