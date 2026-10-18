Sáng nay Quảng Ngãi xảy ra động đất 3.5 độ

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất vừa phát đi thông báo động đất.

Theo đó, vào lúc 9 giờ 55 phút 29 giây ngày 18/10, một trận động đất có độ lớn M = 3.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.938° vĩ Bắc, 108.153° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.6 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra động đất. Ảnh: PV

Trước đó, lúc 9 giờ 14 phút 29 giây ngày 18/10, một trận động đất có độ lớn M = 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.969° vĩ Bắc, 108.172° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 6.8 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Lúc 2 giờ 58 phút 12 giây ngày 18/10, một trận động đất có độ lớn M = 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.971° vĩ Bắc, 108.174° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.8 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Lúc 1 giờ 48 phút 08 giây (giờ Hà Nội) ngày 18/10, một trận động đất có độ lớn M = 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.985° vĩ Bắc, 108.188° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Theo các chuyên gia Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, từ năm 2021 đến nay, khu vực huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum cũ), nay là tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận hơn 1.000 trận động đất lớn nhỏ.

Các chuyên gia đánh giá đây là vùng động đất yếu, với cường độ cực đại dự báo không vượt quá 5,5. Viện Vật lý địa cầu đang triển khai 11 trạm quan trắc tại Kon Tum (cũ), đồng thời thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu, cập nhật nhằm đánh giá mức độ hoạt động động đất tại khu vực này.