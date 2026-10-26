Sáng nay, Mr Pips hầu tòa trong vụ lừa đảo hơn 1.568 tỷ đồng

Sáng 26/10, TAND TP Hà Nội đưa vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế" do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.

Mr Pips bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1.568 tỷ đồng. Bị cáo dùng số tiền lớn do phạm tội mà có để mua nhiều tài sản, bất động sản, phạm tội Rửa tiền.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày dưới sự điều hành của chủ tọa là thẩm phán Trần Nam Hà.

Liên quan đến vụ án, tòa án triệu tập 919 bị hại cùng gần 100 người liên quan, đại diện 18 công ty và 2 ngân hàng đến phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Như vậy, có khoảng 1.500 người đã được triệu tập đến phiên sơ thẩm.

Cảnh sát dẫn giải bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) vào phòng xét xử. Ảnh tienphong.vn

Do số lượng người tham gia lớn, phiên tòa được xét xử trực tuyến tại 3 điểm cầu. Trong đó, điểm cầu trung tâm là tại phòng xét xử lớn của TAND TP Hà Nội với thành phần là những người tiến hành tố tụng (Hội đồng xét xử, đại diện Viện kiểm sát), hơn 50 bị cáo, hơn 200 luật sư bào chữa,...

Điểm cầu thành phần thứ 2 là hội trường của TAND TP Hà Nội, bố trí cho các bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan... tham gia phiên tòa.

Điểm cầu thành phần còn lại là tại hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an TP Hà Nội) gồm phần lớn các bị cáo đang bị tạm giam tại đây.

Cùng trong vụ án, ngoài Mr Pips và Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter (SN 1990, ở Hưng Yên), có 186 bị cáo khác hầu tòa về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hoặc "Rửa tiền" hoặc "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Trong đó, vợ Lê Khắc Ngọ là Ngô Thị Thêu (SN 1995, ở Hải Phòng) bị cáo buộc phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981), chủ Công ty Ngân Lượng, bị xét xử về hành vi giúp nhóm của Mr Pips rửa tiền khoảng 318 tỉ đồng.

Tại tòa, có hơn 200 luật sư bào chữa cho các bị cáo hoặc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự.

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