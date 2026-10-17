Sáng nay, khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Theo Chương trình, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI họp phiên trù bị và khai mạc vào sáng 17.10.2026; dự kiến bế mạc vào ngày 21.11.2026.

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung và chia thành 2 đợt: Đợt 1, từ ngày 17.10 đến ngày 14.11.2026; Đợt 2, từ ngày 20-21.11.2026 (dự phòng bế mạc ngày 23.11).

Kỳ họp dự kiến kéo dài 28 ngày làm việc, trong đó Quốc hội bố trí họp 6 ngày thứ Bảy, 1 ngày Chủ nhật; từ ngày 15-19.11, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết.

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, thông qua 43 dự án luật và nghị quyết quy phạm pháp luật. Đồng thời, Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với 4 dự án luật, bao gồm: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Đối với việc xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền, Quốc hội sẽ: Xem xét Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Xem xét tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; quyết định dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; xem xét tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; quyết định Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2027. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Bên cạnh đó, Quốc hội xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Xem xét các báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, bao gồm: Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026.

Đồng thời tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; cũng như xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Theo Chương trình, sáng nay 17.10, các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau đó, Quốc hội họp phiên trù bị. Chủ tịch Quốc hội phát biểu. Tiếp theo đó Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Vào 8 giờ 15 phút, Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc Kỳ họp.