Sáng nay, khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra từ ngày 17/10/2026 và dự kiến bế mạc vào ngày 21/11/2026. Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội theo 2 đợt: đợt 1 từ ngày 17/10 - 14/11/2026; đợt 2 từ ngày 20/11 - 21/11/2026.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI. (Ảnh: Quochoi.vn).

Vào đầu buổi sáng, Quốc hội sẽ tiến hành phiên trù bị và nghe báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; đồng thời, thảo luận và biểu quyết thông qua.

Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 57 nội dung, nhóm nội dung. Theo đó, xem xét, thông qua 39 luật, 4 nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến lần đầu về 4 dự án luật; xem xét quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước. Ngoài ra, có 10 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu, làm cơ sở để thực hiện quyền giám sát và xem xét theo quy định.

Tại phiên khai mạc, sau khi nghe Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu, kỳ họp sẽ nghe Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; đồng thời, nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Tiếp đó, Quốc hội sẽ nghe tờ trình về các dự án: Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường và báo cáo thẩm tra.

Thời gian còn lại cuối buổi sáng, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về các dự án luật.

Với chương trình nghị sự bao quát từ hoàn thiện pháp luật, quyết định các kế hoạch phát triển và phân bổ nguồn lực tài chính đến giám sát, xử lý những vấn đề thực tiễn đặt ra, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ tập trung giải quyết khối lượng lớn công việc; bảo đảm mỗi quyết sách của Quốc hội thực sự xuất phát từ thực tiễn; đáp ứng yêu cầu phát triển và nguyện vọng chính đáng của cử tri, Nhân dân; góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới để đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Để chuẩn bị cho kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức 6 hội nghị góp ý xây dựng đối với 21 luật; đồng thời, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan lấy ý kiến bằng văn bản 24 dự án luật, nghị quyết; phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 11 cuộc tiếp xúc cử tri tại các địa phương trong tỉnh, trong đó có 1 cuộc tiếp xúc trực tiếp kết hợp trực tuyến tại cụm xã Tiên Điền. Ngoài ra, Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã tăng cường công tác giám sát, khảo sát; phối hợp với UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu các báo cáo, nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư, triển khai các dự án lớn và những khó khăn, vướng mắc phát sinh; tổng hợp các nội dung cần kiến nghị Trung ương xem xét, tháo gỡ tại kỳ họp.