Sáng nay, hơn 5.100 thí sinh bước vào kỳ thi văn bằng 2 Công an

Kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoài Công an (văn bằng 2 Công an) có khoảng hơn 5.100 thí sinh dự thi/530 chỉ tiêu, đây được xem là kỳ thi có mức độ cạnh tranh cao với tỷ lệ xấp xỉ 10 “chọi” 1.

Theo định dạng đề thi do Bộ Công an công bố, thí sinh làm bài trong 150 phút, thang điểm 100.

Bài thi gồm hai phần: Phần 1 tự luận nghị luận xã hội (bắt buộc), thời gian tối đa 60 phút, tối đa 30 điểm.

Phần 2: Trắc nghiệm theo mã bài thi CA1, CA2, CA3 hoặc CA4 mà thí sinh đã đăng ký, gồm một trong bốn môn: Toán cao cấp, Kinh tế học vĩ mô, Triết học, Lý luận nhà nước và pháp luật; thời gian tối đa 90 phút, tối đa 70 điểm.

Các học viện CAND lưu ý, trong ngày thi chính thức, thí sinh cần chủ động xem mình ở ca thi nào (ca thi 1 hay ca thi 2) và có mặt đúng giờ, thực hiện đầy đủ các thủ tục theo hướng dẫn của cán bộ coi thi. Nếu thí sinh đến chậm quá 15 phút sau giờ bắt đầu làm bài của ca thi sẽ không được dự thi.

Thí sinh xác thực sinh trắc học tại Học viện An ninh nhân dân.

Khi vào phòng thi, thí sinh phải xuất trình các giấy tờ sau: Căn cước/căn cước công dân. Trường hợp bị mất/không có giấy tờ tùy thân theo yêu cầu, thí sinh phải có mặt tại Phòng Hội đồng của khu vực thi trước giờ thi 30 phút để được giải quyết.

Trong khi cán bộ coi thi phổ biến các quy định, hướng dẫn cách đăng nhập vào tài khoản thi, thí sinh cần tập trung lắng nghe, không làm việc riêng. Thí sinh cần đọc kỹ các hướng dẫn, quy định kèm theo bài thi (nếu có). Thí sinh có câu hỏi thắc mắc, cần hỏi ngay sau khi cán bộ coi thi hướng dẫn xong.

Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi: Bút viết xanh. Đối với thí sinh thi các môn có sử dụng máy tính bỏ túi thì yêu cầu máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ (như tính năng ghi chép, ghi số điện thoại...).

Cán bộ coi thi kiểm tra thí sinh trước khi vào phòng thi tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

Thí sinh không được mang vào phòng thi: Giấy nháp, giấy thi, giấy than, bút xóa, các tài liệu, bút tàng hình, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, thiết bị chứa đựng thông tin, các vật dụng khác có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài và quá trình chấm thi. Khi vào phòng thi, nếu thí sinh còn mang theo tài liệu, vật dụng trái phép, dù chưa sử dụng đều bị đình chỉ thi. Trước khi làm bài, thí sinh kiểm tra thông tin trên phiếu tài khoản thi để bảo đảm nhận đúng tài khoản thi của chính mình.

Trong phòng thi, thí sinh phải tuân thủ các quy định sau: Làm bài thi theo đúng hướng dẫn; không được có bất kỳ hành vi gian lận nào trong phòng thi; không làm mất trật tự phòng thi. Khi muốn phát biểu phải giơ tay để báo cáo cán bộ coi thi. Khi được phép nói, thí sinh trình bày công khai với cán bộ coi thi ý kiến của mình.

Thí sinh xác thực sinh trắc học tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh.

Nếu thí sinh gặp sự cố về máy tính, không được tự ý xử lý mà phải báo ngay cho cán bộ coi thi. Thí sinh đặc biệt lưu ý, không được thoát ra khỏi tài khoản thi trong suốt quá trình làm bài thi hoặc tái khởi động lại màn hình, máy thi, đường truyền bằng bất cứ hình thức nào. Khi có sự việc bất thường xảy ra trong phòng thi, phải tuân theo sự hướng dẫn của cán bộ coi thi;

Thí sinh không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian thi. Trong trường hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi phòng thi khi được phép của cán bộ coi thi và phải chịu sự giám sát của cán bộ giám sát. Trường hợp cần cấp cứu, việc ra khỏi phòng thi của thí sinh do Trưởng Điểm thi quyết định. Chỉ được rời khỏi phòng thi sau khi kết thúc và nộp bài thi.

Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, thí sinh dừng thao tác trên máy thi và thực hiện các yêu cầu sau: Không được đóng trình duyệt thi khi chưa có hướng dẫn của cán bộ coi thi; nộp lại phiếu tài khoản thi/giấy nháp cho cán bộ coi thi. Thí sinh chỉ được rời khỏi phòng thi khi được cán bộ coi thi cho phép.

Cán bộ Học viện Cảnh sát nhân dân hướng dẫn thí sinh sơ đồ phòng thi.

Về bảo mật đề thi, câu hỏi. Câu hỏi thi/đề thi là bí mật công tác của Bộ Công an. Thí sinh tham dự kỳ thi có trách nhiệm bảo quản câu hỏi thi/đề thi; không được phép sao chép một phần hay toàn bộ câu hỏi thi (dạng chữ viết, hình ảnh, âm thanh/audio, video clip...) chuyển cho người khác dưới mọi hình thức trong quá trình làm bài thi và sau khi thi; không được phép mang các tài liệu/tài sản của Hội đồng thi ra khỏi phòng thi/khu vực thi; thí sinh làm hư hỏng tài sản được Hội đồng thi cấp để dự thi (máy tính, màn hình, chuột) có trách nhiệm bồi thường nếu xác định được lỗi và mức độ thiệt hại do thí sinh gây ra.

Cán bộ Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ rà soát, kiểm tra từng máy tính để sẵn sàng cho kỳ thi.

Thí sinh không được phép thảo luận, tiết lộ, chia sẻ một phần hay toàn bộ dữ kiện đề thi/câu hỏi thi dưới mọi hình thức (dạng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, video/clip...) với các cá nhân, tổ chức khác, trên các phương tiện đại chúng/mạng xã hội. Trường hợp vi phạm sẽ bị đình chỉ và hủy đăng ký thi, hủy kết quả thi và xử lý theo quy định của pháp luật.

Các học viện CAND lưu ý thí sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy chế, hướng dẫn thi và các yêu cầu của Hội đồng thi, đồng thời tuyệt đối chấp hành sự hướng dẫn của cán bộ coi thi trong suốt quá trình làm thủ tục và dự thi. Trong quá trình thi, nếu có vấn đề phát sinh hoặc chưa rõ về thao tác, thí sinh giơ tay báo cán bộ coi thi để được hướng dẫn, không tự ý thực hiện những thao tác có thể ảnh hưởng đến bài thi.