Sáng nay Hà Nội tiếp tục ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Sáng 27/10, chất lượng không khí tại Hà Nội tiếp tục ở mức đáng lo ngại khi AQI đạt 183, nhiều điểm đo ghi nhận chỉ số ở ngưỡng rất xấu. Tình trạng sương mù kèm bụi mịn xuất hiện tại nhiều khu vực khiến tầm nhìn bị hạn chế. Người dân di chuyển trên đường cảm nhận rõ không khí ngột ngạt, đặc biệt ở các tuyến giao thông đông đúc và khu vực nội thành.

Theo Hệ thống theo dõi chất lượng không khí toàn cầu của IQAir, khoảng 8h-9h ngày 27/10, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội ở mức 188, thuộc ngưỡng xấu, được thể hiện bằng màu đỏ.

Hà Nội mù mịt vì ô nhiễm không khí. Ảnh: Tuấn Anh

Với mức ô nhiễm này, chất lượng không khí có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của tất cả mọi người. Trong đó, trẻ em, người cao tuổi và người mắc các bệnh về đường hô hấp là những nhóm cần đặc biệt lưu ý, hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm.

Đáng chú ý, theo bảng xếp hạng của IQAir tại thời điểm trên, Hà Nội đứng thứ 3 thế giới về mức độ ô nhiễm không khí. Dữ liệu từ hệ thống này cho thấy, khu vực 26 Quang Khánh và 104 phố Trần Vũ ghi nhận chỉ số AQI cao nhất, lần lượt ở mức 239 và 226, thuộc ngưỡng tím, tương ứng với chất lượng không khí rất xấu.

Ngoài hai điểm trên, 7 khu vực khác tại Hà Nội có chỉ số AQI dao động từ 170 đến gần 200, thuộc ngưỡng đỏ. Tình trạng này cho thấy ô nhiễm không khí đang xuất hiện tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố.

AQI của Hà Nội ở mức 183, thuộc ngưỡng xấu (màu đỏ). Ở ngưỡng này, nhóm nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng rõ rệt, trong khi những người khác cũng có nguy cơ bị tác động nếu tiếp xúc với không khí ô nhiễm trong thời gian dài.

Tại khu vực Chu Văn An - Điện Biên Phủ, phường Ba Đình, AQI có thời điểm lên tới 283. Đây là ngưỡng rất xấu (màu tím), có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân, không chỉ riêng nhóm nhạy cảm.

Cùng thời điểm, bản đồ IQAir ghi nhận nhiều khu vực như Xuân Đỉnh, Tây Hồ, Nguyễn Hoàng Tôn, Quảng An, Lạc Trung... xuất hiện màu tím. Nhiều điểm đo khác ghi nhận AQI trong khoảng 170-200, cho thấy chất lượng không khí tại các khu vực này cũng ở mức đáng lo ngại.

Số liệu từ hệ thống quan trắc thuộc Cổng thông tin quan trắc môi trường thủ đô Hà Nội vào lúc 9h sáng cùng ngày cũng cho thấy chất lượng không khí không tốt, một số điểm thuộc mức kém.

Cụ thể, trạm quan trắc tại Minh Khai tại trạm tại số 1 đường Giải Phóng, phường Bạch Mai, ở mức 128; Tại khu vực Công viên Nhân Chính, đường Khuất Duy Tiến, chỉ số AQI ở mức 114. Cả hai điểm đo đều thuộc ngưỡng kém.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, chất lượng không khí tại Hà Nội từ đầu năm 2026 đến nay đã ghi nhận những chuyển biến tích cực với tỷ lệ số ngày đạt mức tốt và trung bình đạt 73,28%. Tuy nhiên, diễn biến ô nhiễm vẫn rất phức tạp và chưa thực sự ổn định do tác động đan xen của các yếu tố khí tượng bất lợi và nhiều nguồn phát thải khác nhau. Trong đó, nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình đạt mức 40,95 µg/m3, chịu ảnh hưởng chủ yếu từ bụi thứ cấp (27%), giao thông vận tải (23%), xây dựng và bụi đường (20%), đốt mở (12%), và công nghiệp (10%).

Để cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí hiện nay ở các khu vực ô nhiễm trên cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng, theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên, cần sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng của doanh nghiệp và toàn thể người dân; đồng thời phải có nguồn lực đủ mạnh cùng cơ chế phối hợp liên ngành đồng bộ. Ngoài ra cần quan tâm, đề xuất các giải pháp mang tính tổng thể về công nghệ, kỹ thuật, chính sách cho Hà Nội; đồng thời chủ động học hỏi kinh nghiệm quốc tế...