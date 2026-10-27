Sáng nay, Hà Nội đứng thứ 3 thế giới về ô nhiễm không khí

Theo Hệ thống theo dõi chất lượng không khí toàn cầu của IQAir, khoảng 8h-9h ngày 27/10, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội ở mức 188, thuộc ngưỡng xấu, được thể hiện bằng màu đỏ.

Với mức ô nhiễm này, chất lượng không khí có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của tất cả mọi người. Trong đó, trẻ em, người cao tuổi và người mắc các bệnh về đường hô hấp là những nhóm cần đặc biệt lưu ý, hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm.

Hình ảnh trên Hệ thống theo dõi chất lượng không khí toàn cầu của IQAir. Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, theo bảng xếp hạng của IQAir tại thời điểm trên, Hà Nội đứng thứ 3 thế giới về mức độ ô nhiễm không khí. Dữ liệu từ hệ thống này cho thấy, khu vực 26 Quang Khánh và 104 phố Trần Vũ ghi nhận chỉ số AQI cao nhất, lần lượt ở mức 239 và 226, thuộc ngưỡng tím, tương ứng với chất lượng không khí rất xấu.

Ngoài hai điểm trên, 7 khu vực khác tại Hà Nội có chỉ số AQI dao động từ 170 đến gần 200, thuộc ngưỡng đỏ. Tình trạng này cho thấy ô nhiễm không khí đang xuất hiện tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố.

Hình ảnh trên Hệ thống theo dõi chất lượng không khí toàn cầu của IQAir. Ảnh chụp màn hình

Trong khi đó, số liệu từ hệ thống quan trắc của Cục Môi trường tại khu vực Công viên Nhân Chính, đường Khuất Duy Tiến, vào khoảng 9h cùng ngày ghi nhận chỉ số AQI ở mức 115, thuộc ngưỡng kém.

Số liệu từ hệ thống quan trắc thuộc Cổng thông tin quan trắc môi trường thủ đô Hà Nội vào lúc 9h sáng cùng ngày cũng cho thấy chất lượng không khí không tốt, một số điểm thuộc mức kém.

Cụ thể, trạm quan trắc tại Minh Khai tại trạm tại số 1 đường Giải Phóng, phường Bạch Mai, ở mức 128; Tại khu vực Công viên Nhân Chính, đường Khuất Duy Tiến, chỉ số AQI ở mức 114. Cả hai điểm đo đều thuộc ngưỡng kém.

Ghi nhận của PV vào sáng nay, bầu trời Hà Nội mù mịt, các nhà cao tầng bị che lấp trong làn bụi mỏng.

Trước đó, tại hội thảo “Khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng không khí tại Việt Nam - từ chính sách đến hành động”, đại diện Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang triển khai nhiều nhóm giải pháp nhằm tăng cường quản lý, kiểm soát và giảm phát thải gây ô nhiễm không khí.

Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng Quy chế phối hợp, biện pháp quản lý chất lượng môi trường không khí liên vùng, liên tỉnh đối với các tỉnh phía Bắc, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2026.

Theo phương án đang được xây dựng, trường hợp môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng, với chỉ số AQI trên 300 trên phạm vi liên vùng, liên tỉnh trong 3 ngày liên tục, các cơ quan chức năng sẽ triển khai cơ chế phối hợp để ứng phó.

Đối với Vùng Thủ đô, các địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ và Thái Nguyên đã ký Quy chế phối hợp Vùng Thủ đô trong quản lý môi trường, trong đó có nội dung phối hợp về quản lý chất lượng không khí. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về khắc phục ô nhiễm không khí.