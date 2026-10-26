Sáng nay, diễn ra Hội thảo 'Hướng dẫn xây dựng khách sạn không thuốc lá'

Hội thảo được tổ chức nhằm thúc đẩy triển khai hiệu quả chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá”, đồng thời tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động của các cơ sở lưu trú du lịch về xây dựng, duy trì môi trường không thuốc lá.

Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hướng tới môi trường du lịch văn minh, an toàn.

Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II năm 2026 do Báo Văn Hóa phối hợp với Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức, với sự tham gia, phối hợp của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Báo chí, Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL), Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Bệnh viện Phổi Trung ương cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Hội thảo "Hướng dẫn xây dựng khách sạn không thuốc lá" diễn ra vào sáng nay 26.10, tại Hà Nội

Hội thảo sẽ tập trung làm rõ ý nghĩa của việc xây dựng môi trường không thuốc lá tại các cơ sở lưu trú theo tiêu chí “Vì môi trường du lịch văn minh, an toàn”.

Qua đó, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng hình ảnh du lịch Việt Nam chuyên nghiệp, văn minh, hội nhập quốc tế.

Các nội dung trọng tâm của Hội thảo gồm: quán triệt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành và cơ quan chức năng về phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch và kinh doanh khách sạn; hướng dẫn xây dựng khách sạn, nhà hàng không thuốc lá; triển khai mô hình và bộ tiêu chí “Khách sạn không thuốc lá”.

Hội thảo cũng đề cập trách nhiệm của người quản lý trong tổ chức thực hiện, duy trì môi trường không khói thuốc; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm từ các mô hình khách sạn tiêu biểu, nhận diện những thuận lợi, khó khăn và giải pháp khắc phục, gắn việc thực hiện tiêu chí không thuốc lá với nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng.