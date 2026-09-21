Sáng nay Đà Nẵng và Huế hứng lượng mưa rất lớn

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, sáng nay (21/9) hội tụ gió Đông Bắc kết hợp với nhiễu động gió Đông đã hình thành những ổ mây lớn di chuyển vào đất liền khu vực Đà Nẵng và Huế.

Lượng mưa lớn ghi nhận ở phía Đông Nam của Huế, có nơi trên 200mm chỉ trong quãng thời gian từ 3h đến 9h sáng nay.

Khu vực Huế, Đà Nẵng mưa lớn sáng nay. Ảnh: PV

Cơn mưa có xu hướng dịch chuyển dần về phía Tây Bắc sang các xã phía Tây của Đà Nẵng, Huế và vùng giáp ranh giữa Huế - Quảng Trị. Mưa sẽ giảm dần cường độ còn mưa nhỏ vào trưa nay. Sang buổi chiều nay chỉ còn mưa nhỏ rải rác ở khu vực Đà Nẵng và Huế.

Cùng thời điểm sáng nay, khu vực ven biển Bình Định và Phú Yên (cũ) cũng xảy ra hình thái mưa tương tự. TS Nguyễn Ngọc Huy dự báo chiều và đêm nay, khu vực Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, phía Tây Bà Rịa Vũng Tàu (cũ), TP HCM khả năng cao có mưa lớn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 17 giờ qua (từ 18 giờ ngày 20/9 đến 11 giờ ngày 21/9), khu vực các tỉnh/thành phố Huế, Đà Nẵng và Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Vinh Lộc 243,4mm (TP Huế); Tam Trà 151,2mm (TP Đà Nẵng); Phước Cát2-Cát Tiên 196,6mm (Lâm Đồng); Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố Huế, Đà Nẵng và Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Huế, Đà Nẵng từ 10-30mm, có nơi trên 50mm; Lâm Đồng từ 20-40, có nơi trên 75mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Danh sách các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất:

TP. Huế: A Lưới 1, A Lưới 5, Bình Điền, Chân Mây - Lăng Cô, P. Phong Điền, P. Phú Bài, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, Hưng Lộc, Lộc An, Nam Đông, P. Hương Trà, P. Phong Thái, Phú Lộc, Vinh Lộc, Khe Tre, Long Quảng, P. Hương An, P. Kim Long, P. Kim Trà.

TP. Đà Nẵng: Tam Mỹ, Chiên Đàn, Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Phú, Việt An, Avương, Bà Nà, Đồng Dương, Đông Giang, Đức Phú, Hiệp Đức, Hòa Vang, Nông Sơn, P. Hải Vân, P. Liên Chiểu, P. Sơn Trà, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Thành, Quế Phước, Quế Sơn, Sơn Cẩm Hà, Sông Kôn, Sông Vàng, Tam Anh, Tam Xuân, Tây Giang, Tây Hồ, Tiên Phước, Trà My.

Lâm Đồng: Cát Tiên 2, Quảng Tín, Cát Tiên 3, Phan Sơn, Bắc Bình, Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đam Rông 4, Di Linh, Đinh Trang Thượng, Hải Ninh, Hiệp Thạnh, Hòa Bắc, Hòa Ninh, Kiến Đức, Lạc Dương, Lương Sơn, Nam Ban Lâm Hà, P. 2 Bảo Lộc, P. Cam Ly - Đà Lạt, P. Lâm Viên - Đà Lạt, P. Lang Biang - Đà Lạt, P. Xuân Hương - Đà Lạt, P. Xuân Trường - Đà Lạt, Phan Rí Cửa, Phú Sơn Lâm Hà, Quảng Khê, Sơn Điền, Tà Đùng, Tà Hine.