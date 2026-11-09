Sáng nay (9-11), giao lưu trực tuyến trên Báo Hànộimới với Hoa hậu Việt Nam 2026 và các Á hậu

Đáp ứng sự mong đợi của độc giả và khán thính giả, sáng nay (9-11), Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề “Từ “Miền hương sắc” đến hành trình cống hiến – Vẻ đẹp của tri thức và bản lĩnh trẻ”.

Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang và Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh, Á hậu 2 Lê Phương Nghi. Ảnh: BTC

Chương trình có sự tham gia của nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026; Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang và Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh, Á hậu 2 Lê Phương Nghi.

Chương trình là dịp để các khách mời chia sẻ những dấu ấn đáng nhớ trong hành trình tham gia cuộc thi. Qua góc nhìn của Trưởng Ban tổ chức và câu chuyện của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026, buổi giao lưu cũng mở ra những trao đổi về 4 giá trị cốt lõi mà Hoa hậu Việt Nam hướng tới: Nhan sắc – Văn hóa – Trí tuệ – Cống hiến.

Bên cạnh câu chuyện về hành trình đăng quang và dự định phía trước, chương trình dành thời gian trao đổi với các khách mời về tình yêu Hà Nội, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa và vai trò của người trẻ trong việc lan tỏa những nét đẹp Việt Nam, hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Với không khí cởi mở và gần gũi, chương trình mang đến cho độc giả góc nhìn đa chiều về hành trình học tập, rèn luyện và khẳng định bản thân của thế hệ trẻ, qua đó góp phần lan tỏa thông điệp về vẻ đẹp gắn với tri thức, bản lĩnh, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến cho cộng đồng.