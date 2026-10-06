Sáng nay 6/10: Xét xử kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Sáng 6/10, TAND TP Đồng Nai mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Đồng Nai) về các tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Phiên tòa do Thẩm phán Võ Thị Thanh Phượng làm chủ tọa. Ông Nguyễn Hoàng Phong, đại diện Viện KSND TP Đồng Nai, giữ quyền công tố tại phiên tòa. Luật sư Nguyễn Văn Cận bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Anh.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại có luật sư Đậu Thị Quyên và Đỗ Ngọc Thanh.

Tòa án triệu tập 4 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cùng một nhân chứng đến dự phiên xử, trong đó có Đ.T.P.A., bạn gái cũ của Nguyễn Đức Anh.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh lúc bị bắt (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Trước phiên tòa, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình các bị hại cho biết ông N.V.Q. (40 tuổi), nạn nhân sống sót trong vụ án, chưa thể trực tiếp tham dự phiên tòa do tình trạng sức khỏe và tâm lý chưa cho phép.

Gia đình ông Q. đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để người anh trai thay mặt ông tham dự phiên tòa.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Anh và chị Đ.T.P.A. từng có quan hệ tình cảm. Sau khi chị P.A. chủ động chia tay, ngày 3/9/2026, Đức Anh tìm đến nhà chị này và tìm cách đột nhập, tuy nhiên do cửa bị khóa nên không thể vào được.

Tiếp đó, Nguyễn Đức Anh trèo qua nhà anh N.V.Q., nằm sát nhà chị P.A., rồi đột nhập vào trong. Tại đây, Đức Anh cầm dao tấn công chủ nhà là anh Q. Trong quá trình chống đỡ nhằm tự bảo vệ, anh Q. đã khiến Đức Anh bị thương.

Dựng lại hiện trường Nguyễn Đức Anh tìm cách trèo vào nhà bạn gái cũ. Ảnh: CACC.

Sau đó, Đức Anh bám theo truy đuổi anh Q. ra khu vực đường phía trước nhà và tấn công liên tục bằng dao. Anh Q. thương tích nặng nề, tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định là 76%.

Sau khi tấn công anh Q., Nguyễn Đức Anh quay vào nhà và tiếp tục tấn công các thành viên còn lại trong gia đình. Vụ tấn công khiến chị H.T.M. (vợ anh Q.), cháu N.N.H. (sinh năm 2025) và cháu N.T.H. (sinh năm 2015, cùng là con của anh Q.) tử vong.

Lực lượng Công an TP. Đồng Nai đã bắt giữ Nguyễn Đức Anh tại hiện trường.