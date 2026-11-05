Sáng nay (5-11) diễn ra Tọa đàm 'Đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật'

Tọa đàm “Đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật” nhằm làm rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” (Đề án 1371); sự cần thiết và vai trò của Quân đội trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.

Đồng thời, trao đổi về thực trạng, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, kết quả đạt được, các mô hình, cách làm hay và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Đề án 1371; công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua công tác vận động quần chúng, thực hiện các mô hình, chương trình, phong trào; tham gia giúp địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững... Đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn tiếp theo.

Từ đó, tuyên truyền sâu rộng những kết quả, mô hình điển hình, những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả của Vùng Cảnh sát biển 2 và các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong thực hiện Đề án 1371 và công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài Quân đội. Đồng thời, nhận diện, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, những vấn đề thực tiễn đặt ra; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và các kiến nghị để thực hiện hiệu quả Đề án 1371 và công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới.

Đây là lần thứ 6 Báo Quân đội nhân dân phối hợp với các đơn vị trong Quân đội tổ chức Tọa đàm “Đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật”. Nhiều kinh nghiệm quý và mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện Đề án 1371 ở những cuộc tọa đàm trước đã được phổ biến, nhân rộng ở nhiều đơn vị trong toàn quân.