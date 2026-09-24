Sáng nay (24/9), khai mạc Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng

Khai mạc Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng.

Sự kiện do Bộ Tài chính chủ trì, Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số (Bộ Tài chính) cùng IEC đồng tổ chức, đánh dấu lần thứ 4 sự kiện được triển khai, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng tại Việt Nam.

Sự kiện dự kiến có sự tham gia của hơn 500 đại biểu, gồm lãnh đạo các cơ quan quản lý như Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Thuế, Hải quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, đại diện các sở, ngành tài chính địa phương và các doanh nghiệp trong khối tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán (BFSI).

Nội dung hội thảo gồm hai phần chính. Phần thứ nhất bàn về việc đổi mới quản trị tài chính công bằng dữ liệu và AI. Phần thứ hai tập trung vào chuyển đổi dịch vụ tài chính trong thời đại trí tuệ nhân tạo, với các phiên thảo luận về dữ liệu, điện toán đám mây, an ninh mạng, tài sản số và định danh số.

Bên cạnh hội thảo, khu triển lãm công nghệ (Digital Finance Expo) sẽ quy tụ hơn 20 doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước. Triển lãm sẽ trưng bày các giải pháp mới nhất về AI, các đơn vị sẽ giới thiệu các giải pháp công nghệ phục vụ quản lý tài chính công và dịch vụ tài chính như AI, học máy, phân tích dữ liệu, kiến trúc hướng dịch vụ, điện toán đám mây, Internet vạn vật, trung tâm dữ liệu, nền tảng dữ liệu, bảo mật thông tin, thanh toán số, RegTech và InsurTech.

Hoạt động này tạo cơ hội làm việc và kết nối trực tiếp giữa các đơn vị cung cấp giải pháp với đại diện các cơ quan, doanh nghiệp trong ngành.