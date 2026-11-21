Tại SJC, chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng ở mức 5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 127,3 triệu đồng/lượng mua vào và 133,3 triệu đồng/lượng bán ra, chênh lệch 6 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn trơn ở mức 126 triệu đồng/lượng mua vào và 131,5 triệu đồng/lượng bán ra. DOJI niêm yết giá vàng nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng ở mức 128 triệu đồng/lượng mua vào và 133 triệu đồng/lượng bán ra.

Lúc 9 giờ 40 phút theo giờ Việt Nam, Kitco hiển thị giá vàng giao ngay ở mức 3.537 USD/ounce. Theo mức quy đổi khoảng 109 triệu đồng/lượng, giá bán vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 24,5 triệu đồng/lượng.

Về diễn biến giá thế giới, nếu mất mốc hỗ trợ 3.500 USD/ounce, giá vàng có thể lùi về vùng 3.400-3.447 USD/ounce. Nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng, vùng hỗ trợ kế tiếp nằm quanh 3.300-3.322 USD/ounce.

Ngược lại, nếu lực mua xuất hiện, giá vàng có thể hồi phục về vùng 3.609 USD/ounce, sau đó là vùng 3.700-3.800 USD/ounce.