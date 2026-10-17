Sáng nay (17/10) Quốc hội khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Quang cảnh Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI (ảnh tư liệu tháng 4/2026). (Ảnh: Vũ Hiếu)

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI được tổ chức theo hình thức họp tập trung và chia thành 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 17/10 đến 14/11; Đợt 2 từ ngày 20 đến 21/11 (dự phòng bế mạc ngày 23/11). Kỳ họp dự kiến kéo dài 28 ngày, trong đó Quốc hội bố trí họp 6 ngày thứ Bảy, 1 ngày Chủ nhật.

Từ ngày 15/11 đến 19/11, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết.

Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 văn bản quy phạm pháp luật và cho ý kiến đối với 4 dự án luật. Việc này nhằm hoàn thành chương trình xây dựng pháp luật, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, định hướng và yêu cầu mới được xác định trong các văn kiện của Trung ương.

Đồng thời, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công tác giám sát tối cao và các vấn đề thuộc thẩm quyền.