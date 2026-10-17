Sáng nay (17/10), khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Quang cảnh phiên khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, tháng 8/2026. Ảnh: Media Quốc hội

Theo đó, trong phiên họp buổi sáng, vào lúc 7 giờ, các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó Quốc hội họp phiên trù bị.

Truyền hình, phát thanh trực tiếp phiên khai mạc

Tiếp đó, vào lúc 8 giờ 15 phút, sẽ diễn ra phiên khai mạc trọng thể kỳ họp và được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Sau phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khai mạc Kỳ họp, Quốc hội sẽ nghe Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027 và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027.

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027 và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự 2 kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027

Tiếp đó, Quốc hội sẽ nghe Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 2 dự án: Luật Bưu chính (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về 2 dự án: Luật Bưu chính (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường

Từ 10 giờ 30, Quốc hội thảo luận ở Tổ về Dự án Luật Bưu chính (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Dự kiến chất vấn 2 lĩnh vực tại Kỳ họp thứ 2

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI dự kiến kéo dài 28 ngày làm việc, chia thành 2 đợt. Kỳ họp cũng dự kiến xem xét, thông qua 43 dự luật, nghị quyết.

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung và chia thành hai đợt. Đợt 1 từ ngày 17/10 đến ngày 14/11, đợt 2 từ ngày 20 đến 21/11 (dự phòng bế mạc ngày 23/11).

Từ ngày 15 đến 19/11, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết.

Trong số các dự luật được xem xét, thông qua có một số dự luật đáng chú ý như Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật An ninh dữ liệu, Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), dự Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán...

Các nghị quyết được xem xét, thông qua như nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, nghị quyết về thi hành Bộ luật hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)...

Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 2 với 4 dự luật gồm Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Tại kỳ họp, Quốc hội cũng xem xét, quyết định 10 nhóm vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Trong đó, xem xét báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Xem xét tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; quyết định dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; xem xét tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027...

Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, dự kiến vào ngày 12/11 với 2 lĩnh vực của 2 bộ trưởng…