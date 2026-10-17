Sáng nay (17-10), khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Xem xét nhiều nội dung quan trọng

Trước khi khai mạc Kỳ họp thứ hai, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

7 giờ 45 phút, Quốc hội họp phiên trù bị. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Tiếp đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

8 giờ 15 phút, Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Quang cảnh phiên làm việc tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: TRỌNG HẢI

Sau đó, Quốc hội nghe Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về 2 dự án: Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về 2 dự án: Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Cuối thời gian buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Bưu chính (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Buổi chiều, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo về: Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Tổng Kiểm toán nhà nước trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về: Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về 3 dự án: Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về 3 dự án: Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập.

Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Tờ trình về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày: Báo cáo ý kiến của Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đối với nội dung dự kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Cuối thời gian buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập.

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung và chia thành 2 đợt: Đợt 1, từ ngày 17-10 tới 14-11; đợt 2, ngày 20 và 21-11 (dự phòng bế mạc ngày 23-11).

Kỳ họp dự kiến kéo dài 28 ngày, trong đó Quốc hội bố trí họp 6 ngày thứ Bảy, 1 ngày Chủ nhật; từ ngày 15 tới ngày 19-11, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết.