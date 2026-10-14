Sáng nay 14.10, tiễn đưa 731 liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM

Sau gần 60 năm, những người con ưu tú đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 sẽ được trở về nơi an nghỉ, trong vòng tay tri ân của đồng bào và gia đình

Sáng nay 14.10, TP.HCM sẽ tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Sau gần 60 năm, những người con ưu tú đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 sẽ được trở về nơi an nghỉ, trong vòng tay tri ân của đồng bào và gia đình.

Từ sáng sớm, nhiều người dân đã có mặt tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng và các trục đường xung quanh như Cách Mạng Tháng Tám, Trường Sơn,… trên tay cầm những nhành hoa cúc trắng, lặng lẽ chờ tiễn đưa các liệt sĩ. Không khí trang nghiêm, xúc động bao trùm khu vực tổ chức lễ.

Có mặt tại công viên từ rất sớm, bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM không giấu được xúc động khi chia sẻ với phóng viên Văn Hóa về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM xúc động tại khu vực chuẩn bị diễn ra buổi lễ thiêng liêng

Bà Hà cho biết, việc đưa hài cốt các liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước và chính quyền thành phố đối với những người đã hy sinh, mà còn giúp thân nhân vơi đi phần nào nỗi đau, có thêm niềm an ủi sau nhiều năm mong ngóng.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, thời gian qua, nhiều hoạt động tri ân được triển khai, trong đó có việc phục dựng hình ảnh, tìm kiếm thông tin, xác định danh tính liệt sĩ để gia đình có cơ hội nhận lại người thân.

“Khi biết được tên tuổi, quê quán của người đã khuất, thân nhân có thể tìm về, lập bàn thờ, thắp nén hương tưởng nhớ. Những việc làm ấy giúp các gia đình cảm nhận rằng người thân của mình vẫn hiện diện trong đời sống tinh thần, luôn được nhớ thương và trân trọng”, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP bày tỏ.

Sự xúc động của bà Nguyễn Thị Thu Hà còn xuất phát từ nỗi đau riêng. Bà có hai người anh hy sinh trong chiến tranh nhưng đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt.

“Một người anh của tôi hy sinh năm 1968 tại Bình Mỹ, Củ Chi. Sau khi anh mất, đồng đội và nhân dân đã chôn cất. Sau ngày giải phóng, gia đình đi tìm nhưng đến nay chưa có kết quả. Người anh còn lại hy sinh tại Campuchia năm 1971, khi đang công tác ở Tỉnh đội Tây Ninh. Đến nay, gia đình vẫn chưa tìm được hài cốt của anh”, bà Hà chia sẻ.

Từ câu chuyện của gia đình mình, bà càng thấu hiểu niềm mong mỏi của những người có thân nhân hy sinh nhưng chưa tìm được nơi an nghỉ. Bà bày tỏ sự trân trọng đối với nỗ lực của các cấp chính quyền, lực lượng chức năng và những người tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Với bà, việc 731 bộ hài cốt được đưa về nghĩa trang là niềm an ủi lớn đối với thân nhân các liệt sĩ. Đó cũng là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì đất nước.

Nhiều người dân đã đến Công viên văn hóa Lê Thị Riêng từ rất sớm

Trong nhiều tháng qua, Công viên văn hóa Lê Thị Riêng trở thành địa chỉ hội tụ lòng biết ơn và sự thành kính của người dân thành phố. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại đây nhận được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng, trở thành chủ đề được nhiều người tìm kiếm, chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.

Sáng 14.10, người dân có thể đứng dọc hai bên tuyến đường đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM để tiễn đưa các anh. Quãng đường dài khoảng 26km, là dịp để đồng bào bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Để người dân tham gia tiễn đưa, hàng ngàn cành hoa cúc trắng đã được các nhà hảo tâm hỗ trợ, phát miễn phí. Trong đó, gia đình anh Trần Văn Định và chị Lê Thị Thu Ngọc, ở số 161 Thánh Mẫu, phường Lâm Viên, TP. Đà Lạt, tài trợ 4.000 cành hoa, tương đương 800 bó. Nhóm các cá nhân tại TP.HCM đóng góp 2.500 cành hoa.

Trên mạng xã hội, nhiều người dân và chủ cửa hàng hoa cũng thông báo tặng miễn phí hoa cúc trắng, góp phần lan tỏa tinh thần tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Những nhành hoa cúc trắng được một người dân phát miễn phí để phục vụ lễ viếng

Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM, trước lễ viếng, truy điệu và an táng, thành phố tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia Liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng vào lúc 7h30 ngày 14.10.

Lễ viếng, truy điệu các liệt sĩ được tổ chức lúc 8h cùng ngày tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, số 875 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng. Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10h tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, đường Song Hành Xa lộ Hà Nội, khu phố 7, phường Long Bình.

Sau gần 60 năm, 731 bộ hài cốt liệt sĩ sẽ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về những mất mát, hy sinh trong chiến tranh.

Với những gia đình vẫn đang tìm kiếm người thân, sự kiện này cũng gửi gắm niềm hy vọng rằng công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ sẽ tiếp tục được thực hiện, để ngày càng nhiều người đã hy sinh được trở về với gia đình, quê hương và có nơi an nghỉ xứng đáng.