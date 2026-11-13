Sáng nay 13.11, diễn ra Hội thảo về phòng, chống tác hại thuốc lá trong lưu trú du lịch

Sáng nay 13.11, tại Nhà khách Quốc hội (phường Xuân Hòa, TP.HCM) sẽ diễn ra Hội thảo “Thách thức trong hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá lĩnh vực lưu trú du lịch”.

Hội thảo do Báo Văn Hóa phối hợp với Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức, trong khuôn khổ chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II năm 2026.

Chương trình có sự tham gia, phối hợp của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Báo chí, Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL), Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Bệnh viện Phổi Trung ương cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại hội thảo, các tham luận dự kiến tập trung vào những nội dung như: “Quy định pháp luật về môi trường không khói thuốc trong cơ sở lưu trú du lịch và những điểm cần lưu ý trong thực thi”; “Tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả phòng, chống tác hại của thuốc lá trong lĩnh vực lưu trú du lịch”; “Từ quy định đến thực tế: Những thách thức khi xây dựng và duy trì khách sạn không thuốc lá”.

Bên cạnh đó, đại diện các cơ sở lưu trú cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm, mô hình thực hiện, những thuận lợi, khó khăn và giải pháp trong quá trình xây dựng, duy trì môi trường không thuốc lá. Các đại biểu, khách mời cũng trao đổi về quy định, tiêu chí và mô hình khách sạn tiêu biểu không thuốc lá.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đến cuối năm 2025, cả nước có trên 40.000 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 800.000 buồng, phân bố tại 34 tỉnh, thành phố. Hệ thống lưu trú đa dạng, gồm khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và các loại hình khác.

Quy mô này đặt ra yêu cầu triển khai công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trên diện rộng. Tuy nhiên, điều kiện vận hành giữa các cơ sở có sự khác biệt. Trong khi khách sạn cao cấp thường có bộ phận chuyên môn, quy trình quản lý và nhân sự được đào tạo định kỳ, các khách sạn nhỏ, nhà nghỉ hoặc cơ sở chưa được xếp hạng có thể hạn chế về nhân lực, ngân sách và điều kiện giám sát.

Hoạt động lưu trú cũng có nhiều không gian, điểm tiếp xúc với khách, từ phòng nghỉ, nhà hàng, phòng hội nghị đến các sự kiện. Việc sử dụng thuốc lá có thể ảnh hưởng đến chất lượng phòng, không gian chung và trải nghiệm của khách lưu trú tiếp theo.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khẳng định không có mức phơi nhiễm khói thuốc thụ động nào được xem là an toàn. Thông gió, lọc không khí hoặc bố trí phòng hút thuốc riêng không thể loại trừ hoàn toàn nguy cơ phơi nhiễm. Vì vậy, xây dựng môi trường không khói thuốc cần được đặt trong hệ thống quản lý chất lượng của cơ sở lưu trú, gắn với yêu cầu bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng phục vụ.

Trước đó, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, Hội thảo “Hướng dẫn xây dựng khách sạn không thuốc lá” đã diễn ra tại Hà Nội, vào ngày 26.10.2026.