Sang Mỹ định cư, 9X Đà Nẵng làm vườn rau củ Việt để đỡ nhớ quê nhà

Video chị Mỹ Trinh thu hoạch rau trái trong khu vườn ở Mỹ do chính tay mình trồng, chăm sóc

Vườn rau, củ Việt ở đất Mỹ

Sáng cuối tuần, biết tin mẹ chồng ghé thăm, chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh (SN 1995, quê Đà Nẵng, hiện sinh sống tại Mexico, bang Missouri, Mỹ) cầm giỏ ra khu vườn đầy rau trái quanh nhà.

Chị Trinh không chỉ thu hoạch rau củ, quả để chuẩn bị bữa ăn cho gia đình mà còn thu hái nhiều củ dền, củ cải, cà chua, cà rốt, dưa chuột, táo đỏ, táo vàng, dưa lưới, dưa hấu, rau thơm… để mẹ chồng mang về tặng bạn bè.

Chị Trinh thu hoạch rau trái trong vườn để tặng mẹ chồng mang về làm quà

Đây là thức quà mà mẹ chồng chị Trinh rất thích, bởi chúng đều là thực phẩm sạch, được vợ chồng chị Trinh tự tay trồng, chăm sóc.

Chị Trinh sang Mỹ định cư vào cuối năm 2019, sau khi gặp gỡ và kết hôn với người chồng ngoại quốc. Những năm đầu qua Mỹ, cuộc sống của chị chủ yếu xoay quanh việc chăm sóc con gái nhỏ.

Đầu năm nay, khi con gần 3 tuổi, chị có nhiều thời gian hơn. Thấy quanh nhà có diện tích đất rộng, chị quyết định tập làm vườn với mong muốn có nguồn rau sạch cho gia đình.

Khu vườn được chị trồng từ khoảng đất trống xung quanh nhà

Chị quy hoạch không gian quanh nhà thành những bồn trồng lớn nhỏ. Chị bổ sung giống cây, mở rộng diện tích vườn theo mùa.

Hiện, khu vườn chính rộng khoảng 100m² với hơn chục bồn trồng lớn nhỏ, nổi bật với những mảng xanh và đủ loại rau trái đang vào mùa. Tại vườn, chị Trinh trồng đa dạng các loại rau củ quả quen thuộc để phục vụ bữa ăn như củ cải, cà chua, cà rốt, dưa chuột, dưa hấu, dưa gang, ớt…

Chị cũng trồng nhiều loại cây ăn trái như dâu tây, việt quất… Khu vườn còn có một cây táo hơn 30 năm tuổi do bà ngoại của chồng chị trồng từ trước, vẫn đều đặn cho quả rất sai.

Tại đây, chị ưu tiên trồng các loại rau quê nhà Việt Nam

“Tuy nhiên, trong khu vườn của mình, tôi đặc biệt ưu tiên trồng các giống rau của Việt Nam như rau muống, mồng tơi, đậu bắp, rau tần ô, rau thơm các loại…

Bởi, các loại rau củ này mang lại cho tôi cảm giác thân thuộc, hoài niệm hương vị quê nhà và rất khó mua được ở các chợ Mỹ”, chị chia sẻ.

Giữ hương vị quê nhà

Do Missouri có mùa đông kéo dài, chị Trinh chỉ tập trung trồng chính vụ khoảng 6 tháng ấm trong năm (từ cuối tháng 4 đến cuối tháng 10). Mùa đông rét mướt, chị dừng hẳn việc trồng trọt, để cho đất "nghỉ ngơi".

Chưa từng làm vườn, khi trồng cây, chị vừa trồng vừa tự rút ra kinh nghiệm từ thực tế như gieo trồng đúng mùa vụ, tưới nước đều đặn mỗi ngày 2 lần, bón phân hữu cơ định kỳ khoảng 2 tuần/lần.

Trồng rau củ cho gia đình sử dụng, chị không dùng thuốc bảo vệ thực vật, phân hóa học. Thay vào đó, chị dùng màn che để ngừa sâu bọ, sóc, thỏ và sử dụng phân hữu cơ để chăm cây.

Trồng rau củ cho gia đình sử dụng, chị không dùng thuốc bảo vệ thực vật, phân hóa học

Rau củ sau khi thu hoạch, ngoài phục vụ bữa ăn gia đình, chị Trinh còn đem biếu hàng xóm, bạn bè. Đối với các loại rau củ Việt, chị sẽ cấp đông để sử dụng vào mùa đông vì các loại thực phẩm này khó mua ở chợ.

Ngoài trồng rau, củ, chị còn nuôi một đàn ngỗng. Chị cho biết, tiếng kêu của đàn ngỗng mang lại không gian sinh động, gần gũi với nhịp sống đồng quê, khiến ai đi ngang cũng thích thú, ấn tượng với khu vườn.

Trong vườn, chị còn trồng thêm một số loại hoa tươi

Chị Trinh bộc bạch: “Tôi ăn chay trường nhưng chồng và con thì không. Hai bố con cũng không ăn rau nhiều. Dù vậy, chồng vẫn rất ủng hộ việc tôi làm vườn.

Chồng tôi luôn là người đồng hành đắc lực. Anh thường xuyên tự tay đóng bồn gỗ, làm mái vòm che nắng, tưới cây và nhiều công việc nặng nhọc khác.

Mọi người xung quanh, từ hàng xóm, bạn bè đến người thân, đều rất thích khu vườn. Họ thường xuyên nhận những phần rau sạch, củ quả sạch và đặc biệt thích những loại rau đặc trưng miền quê Việt Nam được trồng tươi tốt trên đất Mỹ.

Đối với chị Trinh, khu vườn là món ăn tinh thần vô giá, giúp chị gần gũi thiên nhiên và vơi bớt nỗi nhớ quê nhà

Đối với tôi, khu vườn không chỉ giải quyết được nguồn cung cấp thực phẩm sạch cho gia đình. Nó còn là món ăn tinh thần vô giá, giúp tôi gần gũi thiên nhiên và vơi bớt nỗi nhớ quê nhà”.

Ảnh, clip: NVCC