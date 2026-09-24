Sảng Mộc: Ra mắt mô hình 'Xóm đạo tự quản về an ninh, trật tự'

Các thành viên "Xóm đạo tự quản về an ninh trật tự" Khuổi Mèo.

Xóm Khuổi Mèo, xã Sảng Mộc, là nơi sinh sống của 120 hộ dân với 657 nhân khẩu, trong đó 100% là đồng bào dân tộc Mông và có một Hội thánh Tin lành trên địa bàn. Thời gian qua, đời sống nhân dân nơi đây từng bước ổn định và tình hình an ninh, trật tự cơ bản được giữ vững.

Tuy nhiên, địa phương vẫn tiềm ẩn những nguy cơ về vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội hoặc các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo chưa đúng quy định.

Tại buổi lễ, UBND xã Sảng Mộc đã công bố Quyết định thành lập Tổ tự quản mô hình gồm 9 thành viên, bao gồm đại diện chi bộ, ban chỉ huy xóm, các đoàn thể, lực lượng an ninh cơ sở, người có uy tín và đại diện chức sắc tôn giáo địa phương.

Tổ tự quản có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, duy trì hoạt động thường xuyên nhằm giữ gìn an ninh trật tự, kịp thời báo cáo và phối hợp với lực lượng công an giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Việc thành lập mô hình “Xóm đạo tự quản về an ninh, trật tự” nhằm tuyên truyền, vận động đồng bào theo đạo và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời phát huy vai trò tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ngay từ cơ sở.

Đại diện Phòng An ninh nội địa và nhà hảo tâm tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của ma túy, giúp người dân nâng cao nhận thức và cảnh giác trước các loại tội phạm.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 20 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xóm; đồng thời phối hợp tổ chức vui Tết Trung thu và trao quà cho học sinh Điểm trường Mầm non Khuổi Mèo.