Sáng mãi nghĩa tình quân dân

Ấm lòng từ những mái nhà nghĩa tình

Ở xã Bảo Thắng, niềm vui hiện rõ trên gương mặt bệnh binh Nguyễn Văn Lan khi gia đình được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà mới. Mang thương tật 63%, cuộc sống của gia đình ông còn nhiều khó khăn, vì vậy sự hỗ trợ từ Quân khu 2 là nguồn động viên kịp thời, giúp gia đình có thêm điều kiện để ổn định chỗ ở. Từ nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Quân khu 2, gia đình ông Lan được hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà rộng 120 m². Tổng kinh phí xây nhà khoảng 550 triệu đồng.

Gia đình ông Lan được nhận hỗ trợ 80 triệu đồng từ Quân khu 2 để xây nhà mới.

Với ông Lan, ngôi nhà mới là niềm vui, điểm tựa để gia đình yên tâm ổn định cuộc sống. Còn với những người lính, được góp sức chăm lo cho các gia đình chính sách, tri ân những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc chính là niềm hạnh phúc và trách nhiệm.

Ông Lan chia sẻ: “Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và các cấp chính quyền đã luôn chăm lo cho những người có công như chúng tôi. Đây là nguồn động viên rất lớn để gia đình tôi yên tâm ổn định cuộc sống".

Năm 2026, thông qua nguồn quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" của Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã trao hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 7 đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Thời gian qua, chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa luôn được lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai nói riêng và Quân khu 2 nói chung quan tâm, triển khai thực hiện.

Đồng chí Lâm Khánh Linh - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cho biết: "Năm 2026, Quân khu 2 đã hỗ trợ xây dựng 7 nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ ngày công, chung sức cùng gia đình trong quá trình xây dựng nhà ở. Thông qua những việc làm cụ thể, chúng tôi mong muốn góp phần giúp các gia đình chính sách ổn định cuộc sống và tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, tô thắm thêm tình đoàn kết quân dân".

Ở đâu Nhân dân khó, ở đó có bộ đội

Lào Cai là địa bàn miền núi, địa hình chia cắt, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất. Thiên tai không chỉ gây thiệt hại về tài sản, hạ tầng, mà còn trực tiếp đe dọa tính mạng, cuộc sống của người dân. Trong thời điểm ấy, lực lượng vũ trang luôn là một trong những lực lượng nòng cốt tham gia ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và giúp Nhân dân khắc phục hậu quả.

Trung đoàn 121, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai giúp người dân phường Văn Phú đào đắp kênh mương nội đồng.

Không quản ngại hiểm nguy, cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng đến những khu vực bị ảnh hưởng, phối hợp với các lực lượng hỗ trợ người dân phòng chống thiên tai và khắc phục hậu quả. Những đôi tay vốn quen với thao trường, bãi tập lại thoăn thoắt thu dọn đất đá, dựng lại nhà, vận chuyển nhu yếu phẩm, giúp người dân vượt qua khó khăn.

Đại tá Nguyễn Thanh Tĩnh - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cho biết: “Trong mọi tình huống thiên tai, chúng tôi luôn xác định giúp đỡ Nhân dân là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ luôn chủ động, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, có mặt kịp thời tại những địa bàn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng khắc phục hậu quả, giúp Nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, nghĩa vụ đối với Nhân dân".

Trung đoàn Bộ binh 8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đồng hành cùng Nhân dân trong phát triển kinh tế, xã hội.

Từ đầu năm đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã huy động trên 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và hàng trăm phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra trên địa bàn, thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”, phát huy sức mạnh tổng hợp, giúp đỡ Nhân dân ổn định đời sống. Đặc biệt, đợt dông lốc xảy ra tại các xã Trạm Tấu, Hạnh Phúc, Thượng Bằng La và phường Nghĩa Lộ, lực lượng vũ trang tỉnh đều có mặt kịp thời để hỗ trợ người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Với người dân vùng thiên tai, sự có mặt kịp thời của bộ đội không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về nhân lực, mà còn là điểm tựa tinh thần trong lúc hoạn nạn. Đó cũng là nét đẹp của tình quân dân được hun đúc qua nhiều thế hệ, bởi người lính không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn bình yên cuộc sống, mà luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân, lấy sự bình yên, no ấm của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Xây dựng thế trận lòng dân từ những việc làm thiết thực

Để nghĩa tình quân dân trở thành nền tảng bền vững trong thực hiện nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai luôn chú trọng gắn công tác quân sự, quốc phòng với công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội và các hoạt động an sinh xã hội. Trong đó, việc chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, quan tâm các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị, giúp Nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống là những nội dung có ý nghĩa quan trọng và được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai hỗ trợ người dân xã Mù Cang Chải khắc phục hậu quả thiên tai hồi tháng 7/2026.

Thông qua hoạt động dân vận, cán bộ, chiến sĩ không chỉ tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn trực tiếp tham gia giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở. Chính sự gần gũi, chân thành, nói đi đôi với làm đã giúp người lính thêm gắn bó với Nhân dân, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Trao đổi về việc tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội và xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với Nhân dân, Đại tá Nguyễn Xuân Khải - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: "Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác dân vận; thường xuyên gần dân, hiểu dân, trọng dân, giúp đỡ Nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng hình ảnh người quân nhân cách mạng gần gũi, trách nhiệm, hết lòng vì Nhân dân. Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện".

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác dân vận.

Thực tiễn khẳng định, ở đâu mối quan hệ quân dân được củng cố, ở đó thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân luôn vững chắc. Khi Nhân dân tin yêu, đồng hành, ủng hộ lực lượng vũ trang, mỗi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương sẽ có thêm sức mạnh để hoàn thành. Đó là lời khẳng định về bản chất, truyền thống của cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, đồng thời là trách nhiệm được tiếp nối bằng những hành động cụ thể trong cuộc sống hôm nay.