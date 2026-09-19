Sáng mai, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo giải trình về kỳ thi tốt nghiệp THPT

Phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức sáng mai (20/9).

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Theo chương trình, Bộ trưởng sẽ giải trình một số vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục được cử tri và Nhân dân quan tâm như: kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học; văn hóa học đường; giáo dục toàn diện; phòng chống bạo lực học đường và bảo vệ học sinh trên môi trường mạng…

Các vấn đề trọng tâm khác được giải trình gồm công tác tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo vừa được Quốc hội thông qua, đặc biệt là những chủ trương, chính sách mới trong Luật Nhà giáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng giải trình việc triển khai Nghị quyết 248/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết 249/2025 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.

Về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, phiên giải trình tập trung vào các nội dung: thực trạng đội ngũ nhà giáo; việc triển khai thực hiện các quy định về tuyển dụng, quản lý, sử dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên trong cơ sở giáo dục; thu hút nhà giáo tới vùng khó khăn.

Về chính sách phân luồng học sinh, hỗ trợ người học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nội dung giải trình tập trung vào việc triển khai mô hình trường trung học nghề và chính sách phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; chính sách hỗ trợ người học; chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Phiên giải trình nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội mới được ban hành trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; phân tích nguyên nhân khó khăn, vướng mắc, bất cập; làm rõ trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; bảo đảm quy định của các luật, nghị quyết của Quốc hội được triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong thời gian tới.