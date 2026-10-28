Sáng mai (29-10) trao giải cuộc thi viết 'Những tấm gương bình dị mà cao quý' lần thứ 17

Qua 17 lần tổ chức, Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” đã cho thấy sự kiên trì, bền bỉ của Báo QĐND trong việc duy trì tổ chức một cuộc thi ý nghĩa. Hơn thế, qua cuộc thi, việc phát hiện và tôn vinh những con người sống đẹp trong xã hội đã thiết thực kịp thời khuyến khích, động viên, cổ vũ cái tốt, cái thiện, góp phần đẩy lùi cái xấu, tiêu cực, vì một xã hội ngày càng tốt đẹp.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao giải A tặng các tác giả và nhân vật trong tác phẩm đoạt giải Cuộc thi viết lần thứ 16 (năm 2024-2025). Ảnh: VIỆT TRUNG

Sau gần một năm phát động, Ban tổ chức nhận được hơn 300 tác phẩm dự thi, trong đó hơn 200 tác phẩm đã được đăng trên các ấn phẩm của Báo QĐND. Với cách thể hiện đa dạng, các tác giả chuyên và không chuyên đã khắc họa những tấm gương ở nhiều vùng miền, thuộc nhiều lứa tuổi, nghề nghiệp, lĩnh vực. Đó là cán bộ, chiến sĩ, thương binh, cựu chiến binh luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; những nhà giáo, thầy thuốc, nhà khoa học tận tụy với nghề, sáng tạo trong công việc; những người gìn giữ, trao truyền giá trị văn hóa cho cộng đồng. Các tác phẩm còn kể về người lao động dũng cảm cứu người, người khuyết tật vượt khó vươn lên và thầy giáo nước ngoài hết lòng vì trẻ khuyết tật Việt Nam. Những việc làm cụ thể của họ góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và ý thức cống hiến vì cộng đồng.

Qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, 19 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn trao thưởng, gồm 2 giải A, 3 giải B, 4 giải C và 10 giải Khuyến khích. Cùng với trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả, Ban tổ chức sẽ vinh danh 19 nhân vật trong các tác phẩm đoạt giải.

Chương trình còn có các tiết mục nghệ thuật, phóng sự về cuộc thi và giao lưu với nhân vật trong tác phẩm đoạt giải. Tại buổi lễ, Ban tổ chức sẽ phát động cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 18 (năm 2026 - 2027). Thể lệ cuộc thi được đăng tải trên báo QĐND ngay sau khi phát động.

Ban tổ chức Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" lần thứ 17 (năm 2025 - 2026) trân trọng cảm ơn các đơn vị đồng hành: Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO); Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM); Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (VIETTEL); Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS); Tập đoàn TH; Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát; Công ty TNHH PEDA EDTECH.