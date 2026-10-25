Sáng mai, 26/10, xét xử Mr Pips, Mr Hunter, Shark Bình và 185 bị cáo khác

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 15 ngày, kể cả ngày nghỉ. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Trần Nam Hà. Đại diện VKSND TP Hà Nội tham gia phiên tòa gồm KSV Nguyễn Hương Giang và Đào Việt Dũng.

Để chuẩn bị cho phiên xử, Tòa án đã triệu tập 919 bị hại, gần 100 người liên quan, đại diện 18 công ty và 2 ngân hàng đến phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Phiên tòa được xét xử trực tuyến tại 3 điểm cầu, trong đó điểm cầu trung tâm là tại Phòng xử chính trụ sở TAND TP Hà Nội (có 51 bị cáo), điểm cầu Hội trường TAND TP Hà Nội (nơi các bị hại và người liên quan dự) và điểm cầu thành phần tại Hội trường Trại tạm giam số 01 của Công an TP Hà Nội (có 137 bị cáo).

Theo cáo trạng, từ năm 2017, Phó Đức Nam quen biết Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Sau quá trình bàn bạc, hai đối tượng thống nhất xây dựng các website giả mạo có giao diện, tên gọi gần giống các sàn giao dịch chứng khoán và ngoại hối quốc tế, kết nối với nền tảng MT4, MT5 để tạo niềm tin đối với người tham gia đầu tư. Tuy nhiên, toàn bộ các website này đều được lập trình sẵn, không hề kết nối với thị trường tài chính quốc tế như quảng cáo.

Sau khi được Isik Uran hướng dẫn mô hình hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Đức Nam trở về Việt Nam, thuê văn phòng, tuyển dụng nhân sự và từng bước xây dựng hệ thống kinh doanh. Đến cuối năm 2019, bị cáo Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức mở rộng quy mô hoạt động trên phạm vi cả nước. Từ đây, đường dây lừa đảo phát triển nhanh chóng thành một hệ thống hoạt động chuyên nghiệp, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận.

Để che giấu hành vi phạm tội, Phó Đức Nam chỉ đạo thành lập tới 81 doanh nghiệp, trong đó sử dụng nhiều công ty để tuyển dụng nhân viên, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại, thuê máy chủ, mở hàng chục tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các đơn vị trung gian thanh toán phục vụ việc nhận tiền của người bị hại. Đường dây còn thuê 43 văn phòng tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và Bình Dương làm nơi tổ chức hoạt động.

Cơ quan tố tụng xác định, chỉ trong thời gian từ năm 2019 đến tháng 9/2024, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cùng đồng phạm đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại khoảng 1.568 tỷ đồng.

Phó Đức Nam.

Rửa tiền hơn 318 tỷ đồng

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết các sàn giao dịch GKFX; DK trade; ASX; ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarket của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội, bị cơ quan Công an xác minh điều tra.

Tuy nhiên, để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch, Bình đã chỉ đạo Nam và Tâm tiếp tục hoạt động chăm sóc khách hàng cho ví Ngân lượng của các sàn này hoạt động. Đồng thời, Bình chỉ đạo Nguyễn Thị Nam và Tâm trao đổi với Nam và nhân viên của các sàn giao dịch thống nhất cách làm giả dữ liệu rồi cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví Ngân lượng nêu trên.

Từ 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022 (thời gian các sàn giao dịch bị cơ quan chức năng gửi công văn xác minh) có tổng số 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng, tổng số tiền hơn 318 tỷ đồng. “Hành vi của các bị can Nguyễn Hòa Bình, Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam đã phạm tội Rửa tiền quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự”, cáo trạng nêu.

Đối với Nguyễn Thị Thủy (mợ của Phó Đức Nam), theo cáo trạng, Thủy được Nam thuê quản lý các công ty của Nam. Thủy đã trực tiếp ký hợp đồng mua bán, đứng tên sở hữu bất động sản giúp Nam và tham gia cùng Nguyễn Thanh Tâm sử dụng danh nghĩa pháp nhân Công ty TNHH Bất động sản South Wealth, Công ty Cổ phần Tech Invest mua, bán 12 bất động sản với tổng số tiền hơn 55,3 tỷ đồng có nguồn gốc tiền do Nam phạm tội mà có.

Ngoài ra Thủy còn trực tiếp quản lý Công ty South Wealth, thực hiện hành vi kê khai giá giao dịch Căn hộ T2-B28.04 Masteri Thảo Điền, phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh thấp hơn giá trị giao dịch thực tế nhằm làm giảm số thuế thu nhập phải nộp, giảm số thuế giá trị gia tăng (GTGT) bán ra, tăng thuế GTGT được khấu trừ. Tổng số tiền trốn thuế là hơn 284 triệu đồng.