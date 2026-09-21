Sáng mai, 22/9, diễn ra chương trình truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Quảng Trị

Chương trình là hoạt động triển khai Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá trong Bộ, ngành Tư pháp năm 2026, hướng tới nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, sinh viên ngành Luật, Tư pháp tại Quảng Trị về tác hại của thuốc lá, từ đó nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa, không sử dụng thuốc lá vì sức khỏe của bản thân và những người xung quanh.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Báo Pháp luật Việt Nam, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế), các cơ quan, đơn vị liên quan; đại diện các trường đại học, cao đẳng đào tạo ngành Luật, Tư pháp; cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Chương trình dự kiến có khoảng 500 người tham dự. Đây là dịp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên ngành Luật, Tư pháp cập nhật kiến thức, các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; hình thành hành vi tích cực, lối sống lành mạnh, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thuốc lá.

Mục tiêu của chương trình là phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên ngành Tư pháp trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Thông qua chương trình, những người trực tiếp tham dự sẽ truyền tải kiến thức và các quy định pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá tới cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục và những người xung quanh, góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, an toàn và không khói thuốc.

Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra Lễ ký cam kết đẩy mạnh phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các đơn vị ngành Tư pháp và các đơn vị liên quan tại Quảng Trị.