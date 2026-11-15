Sàng lọc trước sinh giúp nhiều trẻ được cứu sống từ trong bụng mẹ
Thông qua các xét nghiệm, siêu âm và thăm khám chuyên khoa đúng thời điểm, nhiều nguy cơ có thể được phát hiện ngay từ khi trẻ còn trong bụng mẹ, giúp bác sĩ có phương án theo dõi, can thiệp và điều trị kịp thời cho thai nhi. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả, việc tuân thủ lịch khám thai định kỳ, thực hiện đầy đủ các mốc sàng lọc quan trọng là điều không thể bỏ qua.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/sang-loc-truoc-sinh-giup-nhieu-tre-duoc-cuu-song-tu-trong-bung-me-246261115224441273.htm