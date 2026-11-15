Sàng lọc trước sinh giúp nhiều trẻ được cứu sống từ trong bụng mẹ

Hơn 30 năm trước, điện thoại cố định là thứ quý hiếm để mọi người liên hệ với nhau được nhanh chóng và trực tiếp qua giọng nói. Cả cơ quan, cả xóm mới có một chiếc điện thoại; mỗi lần chuông điện thoại reo là mọi người đều hồi hộp nhìn nhau hoặc háo hức cùng chạy tới nghe.