Sàng lọc sức khỏe diện rộng - bài toán năng lực phòng xét nghiệm

Triển lãm Công nghệ Xét nghiệm và Chẩn đoán Việt Nam 2027 (Laboratory - Diagnostics Vietnam 2027), diễn ra vào 5-7/4/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Đông Anh, Hà Nội), tạo không gian để cơ sở y tế và nhà cung cấp công nghệ cùng tìm lời giải cho bài toán về sàng lọc sức khỏe diện rộng.

Tăng năng lực xử lý mẫu, giữ độ tin cậy của kết quả

Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 6/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần. Văn bản đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2026, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí và được lập Sổ sức khỏe điện tử.​

Với các phòng xét nghiệm, định hướng này đặt ra yêu cầu chuẩn bị năng lực tiếp nhận, xử lý mẫu khi hoạt động khám và sàng lọc được mở rộng. Nỗi lo không chỉ là số lượng mẫu tăng lên, mà còn là làm sao duy trì độ chính xác và thời gian trả kết quả trong điều kiện nhân lực, thiết bị của từng đơn vị.

Kỹ thuật viên thao tác mẫu trên hệ thống xét nghiệm trong bệnh viện.

Theo WHO, bảo đảm kết quả chính xác, kịp thời và đáng tin cậy là thách thức lớn của phòng xét nghiệm. Quản lý chất lượng cần xuyên suốt từ lấy, vận chuyển mẫu đến phân tích và trả kết quả. Vì vậy, tăng công suất máy sẽ chưa đủ nếu quy trình vận hành chưa được nâng cấp tương ứng.

Phương án mở rộng cũng cần tính đến đội ngũ vận hành, kiểm soát chất lượng và xử lý sự cố, cùng năng lực hỗ trợ chuyên môn từ nhà cung cấp. Ở khâu dữ liệu, yêu cầu kết nối Sổ sức khỏe điện tử với VNeID đặt ra bài toán chuyển kết quả đúng người, đúng thông tin và đúng thời điểm.

Kỹ thuật viên theo dõi hệ thống xét nghiệm tự động trong phòng xét nghiệm hiện đại.

Do đó, đầu tư xét nghiệm cần được xem xét đồng bộ trên 4 yếu tố gồm năng lực xử lý mẫu, quản lý chất lượng, đào tạo nhân lực và kết nối dữ liệu. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp xác định giải pháp phù hợp với nhu cầu của từng đơn vị y tế.

Kết nối công nghệ với nhu cầu của từng phòng xét nghiệm

Laboratory & Diagnostics Vietnam 2027 dành trọng tâm cho những yêu cầu nâng cao năng lực xét nghiệm, từ thiết bị, công nghệ đến chất lượng và điều kiện ứng dụng. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 do VEC và DMG events phối hợp tổ chức.​

Tuần lễ gồm 3 triển lãm chuyên ngành diễn ra đồng thời: Global Health Week Vietnam 2027 về hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe; Laboratory - Diagnostics Vietnam 2027 về xét nghiệm và chẩn đoán; BioPharma Vietnam 2027 về dược phẩm và công nghệ sinh học.​

Không gian trưng bày giới thiệu thiết bị phòng xét nghiệm, chẩn đoán phân tử, tự động hóa và hệ thống thông tin, đồng thời đề cập các tiêu chuẩn quản lý chất lượng và công nhận năng lực. Qua đó, bệnh viện có thể đánh giá công nghệ trong mối liên hệ với toàn bộ quy trình vận hành.

Khách tham quan trao đổi tại khu trưng bày công nghệ của Abu Dhabi Global Health Week 2025. Ảnh: DMG events​.

Hội nghị cấp cao tập trung vào hạ tầng, nhân lực, xét nghiệm tại điểm chăm sóc, quản lý chất lượng, tự động hóa và tích hợp dữ liệu. Trong khi đó, Khu vực Đổi mới Công nghệ Chẩn đoán giới thiệu chẩn đoán phân tử, POCT và phòng xét nghiệm ứng dụng AI, đồng thời kết nối đơn vị phát triển công nghệ với nguồn vốn và đối tác lâm sàng.

Tại sự kiện, các đơn vị y tế có thể đối chiếu giải pháp với nhu cầu về công suất, thời gian xử lý, đào tạo nhân lực và khả năng kết nối hệ thống. Doanh nghiệp cũng có cơ hội tìm hiểu yêu cầu thực tế, hoàn thiện phương án triển khai và tìm kiếm đối tác trong nước.

Việc tổ chức 3 triển lãm cùng thời điểm mở rộng kết nối giữa xét nghiệm, y tế số, chăm sóc sức khỏe và công nghệ sinh học. Những trao đổi này hướng tới mục tiêu cuối cùng là cung cấp kết quả xét nghiệm kịp thời, đáng tin cậy và hữu ích hơn cho người bệnh.

Độc giả có thể tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký gian hàng tại website của từng triển lãm. Laboratory & Diagnostics Vietnam 2027: http://www.laboratoryandiagnostics-vietnam.com Global Health Week Vietnam 2027: https://www.globalhealthweek-vietnam.com/ BioPharma Vietnam 2027: https://biopharma-vietnam.com/