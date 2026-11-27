Thu hút vốn đi đôi với lựa chọn công nghệ

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, hiệu quả của một dự án không chỉ được đánh giá qua quy mô vốn, diện tích đất sử dụng hay số lượng việc làm tạo ra, mà còn ở trình độ công nghệ, khả năng tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường và tạo giá trị gia tăng. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với Phú Thọ trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nhất là khi công nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế.

Đẩy mạnh đổi mới công nghệ, tự động hóa dây chuyền sản xuất giúp Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức (Khu công nghiệp Bình Xuyên) nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Nếu chỉ chú trọng mở rộng quy mô sản xuất mà thiếu kiểm soát chất lượng công nghệ, địa phương có nguy cơ tiếp nhận dây chuyền lạc hậu, tiêu hao nhiều năng lượng, giá trị gia tăng thấp và hạn chế khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng. Vì vậy, lựa chọn, thẩm định công nghệ cần được xem là một khâu quan trọng trong quá trình thu hút và triển khai các dự án đầu tư.

Nhận thức rõ điều đó, tỉnh tăng cường quản lý, thẩm định công nghệ đối với các dự án. Riêng tháng 10/2026, cơ quan chuyên môn đã đánh giá, cho ý kiến về công nghệ của 17 dự án đầu tư; lũy kế 10 tháng đạt 192 dự án. Qua đó góp phần hạn chế nguy cơ tiếp nhận công nghệ lạc hậu, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đổi mới, hiện đại hóa sản xuất.

Cùng với công tác thẩm định, tỉnh chú trọng kết nối doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, trường đại học và cơ quan chuyên môn, thúc đẩy chuyển giao tri thức, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn. Đây là hướng đi nhằm đưa hoạt động khoa học, công nghệ gắn chặt hơn với nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tạo động lực nâng cao năng suất và chất lượng tăng trưởng.

Đổi mới công nghệ từ yêu cầu thực tiễn

Thực tế sản xuất công nghiệp cho thấy, những ngành hàng có hàm lượng công nghệ và mức độ chuyên môn hóa cao đang đóng góp ngày càng rõ nét vào tăng trưởng của tỉnh. Trong 10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 18,9% so với cùng kỳ; trong đó, sản lượng máy tính xách tay tăng 31,68%, dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử tăng 29,7%. Kết quả này phản ánh sức phát triển của các ngành công nghiệp có khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Công nhân Công ty Cổ phần ĐTXD cấp nước Vĩnh Phúc kiểm tra, vận hành hệ thống thiết bị, bảo đảm hoạt động sản xuất và cung cấp nước sạch an toàn, liên tục, ổn định.

Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng, doanh nghiệp cần liên tục đổi mới thiết bị, cải tiến quy trình, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng nguồn nhân lực. Đặc biệt, trong các lĩnh vực điện tử, cơ khí chính xác và công nghiệp hỗ trợ, yêu cầu về độ chính xác, tiêu chuẩn kỹ thuật và kiểm soát chất lượng ngày càng cao.

Theo ông Đào Tuấn Hưng - Phó Giám đốc Công ty TNHH VPIC 1 (Khu công nghiệp Khai Quang), đổi mới công nghệ là nhu cầu thường xuyên của doanh nghiệp, không chỉ đặt ra khi triển khai dự án đầu tư mới. Từ cải tiến công đoạn sản xuất, tự động hóa dây chuyền đến ứng dụng phần mềm quản trị, mỗi giải pháp phù hợp đều góp phần giảm chi phí, tăng năng suất và nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu của đối tác.

Hiện Phú Thọ có 25 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 6 doanh nghiệp công nghệ cao đang hoạt động ổn định, đóng góp vào tăng trưởng GRDP và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây là lực lượng quan trọng trong việc đưa tri thức, kết quả nghiên cứu và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, để tạo sức lan tỏa rộng hơn, cần tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp này với doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở sản xuất công nghiệp hỗ trợ và khu vực kinh tế tư nhân.

Một trong những yêu cầu quan trọng là nâng cao năng lực hấp thụ và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước. Việc đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi đôi với đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực vận hành, bảo trì và cải tiến quy trình. Do đó, bên cạnh thu hút dự án công nghệ cao, tỉnh cần quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp nội địa tiếp cận chuyên gia, giải pháp kỹ thuật và tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp lớn.

Hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Để nâng cao chất lượng tăng trưởng, Phú Thọ đang từng bước củng cố hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kết nối nhu cầu của doanh nghiệp với nguồn lực nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ. Trong đó, doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm; cơ quan quản lý tạo môi trường, cơ chế hỗ trợ; viện nghiên cứu, trường đại học cung cấp tri thức, chuyên gia và giải pháp kỹ thuật.

Năm 2026, chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) của tỉnh đạt 46,49 điểm, xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố, tăng 4 bậc so với năm 2025. Trong 10 tháng, toàn tỉnh có 731 đơn đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ và 917 văn bằng được bảo hộ. Tỉnh đã thành lập 2 tổ chuyên gia tư vấn đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tiếp tục triển khai các chương trình ươm tạo, thúc đẩy và tăng tốc dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Hạ tầng số tiếp tục được đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ứng dụng công nghệ và phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh mới. Đến hết tháng 10/2026, tỷ lệ phủ sóng 5G đạt 65% dân số, vượt 5 điểm phần trăm so với chỉ tiêu năm; cáp quang băng rộng đã triển khai đến 100% xã, phường, tỷ lệ phủ sóng 4G đạt 98% diện tích và không còn thôn lõm sóng theo tiêu chí của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Tường - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thời gian tới, yêu cầu đặt ra là chuyển mạnh từ triển khai nhiệm vụ sang tạo ra sản phẩm và hiệu quả cụ thể. Công tác thẩm định công nghệ cần gắn với định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc; hoạt động nghiên cứu xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và địa phương; các cơ chế hỗ trợ đổi mới sáng tạo hướng tới khả năng ứng dụng, thương mại hóa và nhân rộng.

Thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng công nghệ và hiệu quả phát triển làm tiêu chí sẽ giúp Phú Thọ hạn chế những dự án thâm dụng tài nguyên, giá trị gia tăng thấp, đồng thời tạo điều kiện hình thành các ngành sản xuất có hàm lượng công nghệ cao. Khi doanh nghiệp chủ động đổi mới, các nguồn lực tri thức được kết nối và công nghệ được ứng dụng hiệu quả, dòng vốn đầu tư sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.