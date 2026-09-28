Sàng lọc bệnh Thalassemia, thiếu máu, thiếu sắt cho gần 700 học sinh, sinh viên

Ngày 28-9, Trung tâm Huyết học - Truyền máu Khánh Hòa phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang (phường Nam Nha Trang) tổ chức khám sàng lọc miễn phí bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) và thiếu máu, thiếu sắt cho gần 700 học sinh, sinh viên của trường.

Học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang được tầm soát miễn phí bệnh tan máu bẩm sinh, thiếu máu, thiếu sắt.

Tại chương trình, học sinh, sinh viên được khám sức khỏe tổng quát, lấy mẫu máu để thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Đối với những trường hợp nghi ngờ mang gen Thalassemia, Trung tâm Huyết học - Truyền máu Khánh Hòa tiếp tục thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu để xác định. Những trường hợp có kết quả bất thường được tư vấn sức khỏe và hướng dẫn theo dõi, điều trị phù hợp.

Riêng trong tháng 9, Trung tâm Huyết học - Truyền máu Khánh Hòa phối hợp với các trường THCS, THPT, cao đẳng trong tỉnh tổ chức khám, sàng lọc và xét nghiệm miễn phí bệnh Thalassemia, thiếu máu, thiếu sắt cho gần 5.000 học sinh, sinh viên. Hoạt động trên góp phần nâng cao nhận thức của học sinh, giáo viên và phụ huynh về tầm quan trọng của việc sàng lọc Thalassemia, thiếu máu, thiếu sắt, qua đó chủ động phòng ngừa, chăm sóc sức khỏe và giảm nguy cơ trẻ sinh ra mắc Thalassemia thể nặng.

Cán bộ y tế lấy mẫu máu xét nghiệm sàng lọc bệnh tan máu bẩm sinh, thiếu máu, thiếu sắt cho học sinh, sinh viên.

Theo kế hoạch, năm 2026, Trung tâm Huyết học - Truyền máu Khánh Hòa tổ chức khám sàng lọc miễn phí các bệnh lý huyết học cho 10.000 trường hợp trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần phát hiện sớm người mắc bệnh hoặc mang gen Thalassemia để tư vấn, quản lý, điều trị và dự phòng phù hợp; đồng thời cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe, tư vấn trước hôn nhân cho người mang gen bệnh.