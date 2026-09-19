Sàng lọc bệnh tan máu bẩm sinh cho gần 1.000 học sinh

Hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ di động trả trước của VinaPhone.

Diễn ra từ ngày 17-11 đến hết ngày 31-12 năm nay, chương trình khuyến mãi “Có VinaPhone - Có số là hưởng - Cứ quay là trúng” là chương trình khuyến mãi mới nhất của VinaPhone dành cho thuê bao trả trước nạp thẻ VinaPhone mệnh giá từ 50.000 đồng trở lên. Cơ cấu giải thưởng gồm 214.101 giải mỗi ngày, tổng giải thưởng toàn bộ chương trình khuyến mãi là 9.634.545 giải. Trong đó có 45 giải nhất, mỗi giải là 1 xe máy tay ga SH 125i trị giá 76 triệu đồng.

Ngoài 45 giải nhất có giá trị trên, chương trình còn thiết kế 4.500 giải nhì, mỗi giải là 4GB Data tốc độ cao, khách hàng sử dụng trong vòng 7 ngày kể từ ngày cộng khuyến mãi; 45.000 giải ba, mỗi giải là 30.000 đồng khuyến mãi cộng vào tài khoản khuyến mãi 3, khách hàng sử dụng trong vòng 15 ngày kể từ ngày cộng khuyến mãi; 45.000 giải tư, mỗi giải là 20.000 đồng khuyến mãi cộng vào tài khoản khuyến mãi 3, khách hàng sử dụng trong vòng 15 ngày kể từ ngày cộng khuyến mãi; 45.000 giải năm, mỗi giải là 10.000 đồng khuyến mãi cộng vào tài khoản khuyến mãi 3, khách hàng sử dụng trong vòng 15 ngày kể từ ngày cộng khuyến mãi; 45.000 giải sáu, mỗi giải là 5.000 đồng khuyến mãi cộng vào tài khoản khuyến mãi 3, khách hàng sử dụng trong vòng 15 ngày kể từ ngày cộng khuyến mãi và 9.450.000 giải bảy, mỗi giải là 5 tin nhắn SMS nội mạng, khách hàng sử dụng trong vòng 7 ngày kể từ ngày cộng khuyến mãi.

Về hình thức quay thưởng, khách hàng sau khi nạp thẻ VinaPhone mệnh giá từ 50.000 đồng trở lên sẽ nhận được mã dự thưởng (MDT) của chương trình, khách hàng cần soạn tin nhắn QT gửi đến đầu số 1558 (hoàn toàn miễn phí) để được hệ thống quay ngẫu nhiên ra giải thưởng của khách hàng. Khách hàng chỉ được tự quay thưởng trong vòng 24 giờ sau khi nhận được MDT. Đối với khách hàng có MDT của chương trình nhưng không thực hiện nhắn tin gửi đến đầu số 1558 để tự quay thưởng trong vòng 24 giờ sau khi có MDT, hệ thống sẽ tự động quay thưởng ngẫu nhiên giải thưởng cho khách hàng sau 2 ngày kể từ khi có MDT.

Về hình thức trao thưởng, đối với giải nhất, sau khi hệ thống ghi nhận các khách hàng may mắn trúng thưởng giải nhất là các xe máy tay ga SH 125i, ban tổ chức chương trình sẽ thực hiện xác minh thuê bao, chuyển giải thưởng về Trung tâm Kinh doanh VNPT nơi khách hàng trúng thưởng để trao. Đối với các giải thưởng khác, hệ thống sẽ tự động cộng thưởng cho khách hàng ngay sau khi hệ thống ghi nhận MDT của khách hàng đã trúng thưởng từ chương trình khuyến mãi này. Kết quả trúng thưởng của chương trình khuyến mãi này sẽ được VinaPhone thông báo trực tiếp đến các thuê bao may mắn và cập nhật thường xuyên trên website của chương trình tại địa chỉ http://khuyenmai.vinaphone.com.vn. Khách hàng cũng có thể theo dõi thông tin khuyến mãi trên fanpage http://facebook.com/vinaphonefan hoặc gọi tới tổng đài 18001091.

Cũng theo đại diện Trung tâm Kinh doanh VNPT - Khánh Hòa, với định hướng chú trọng chăm sóc khách hàng và ưu tiên quyền lợi cho người dùng, VinaPhone thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mãi lớn, giá trị cao. Thông qua các chương trình này, thuê bao VinaPhone sẽ luôn có cơ hội trúng thưởng giá trị khi đồng hành cùng nhà mạng. Thuê bao trả trước của VinaPhone chỉ cần soạn tin nhắn: CTKM gửi 900 để có được những thông tin khuyến mãi mới nhất.

V.THÌN - T.BA