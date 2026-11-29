Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO. Ảnh: Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO

Nhận lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) Khaled El-Enany sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30.11-2.12.2026, đúng dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ đối tác Việt Nam-UNESCO (1976-2026).

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO đã chia sẻ về ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm, vị thế của Việt Nam tại UNESCO, định hướng hợp tác giai đoạn 2026-2030 cũng như vai trò tiên phong của Việt Nam trong việc hiện thực hóa sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững".

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh cho biết: Triển khai chủ trương hội nhập quốc tế trong tình hình mới và đẩy mạnh, nâng tầm đối ngoại đa phương, chúng ta sẽ đón ngài Khaled El-Enany, Tổng Giám đốc UNESCO vào thăm chính thức Việt Nam, dự kiến vào cuối tháng 11 đầu tháng 12.2026.

Chuyến thăm này có ý nghĩa hết sức quan trọng, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác và đối tác giữa Việt Nam và UNESCO (1976-2026). Đây không chỉ là dấu mốc nhìn lại chặng đường 5 thập kỷ hợp tác hiệu quả giữa hai bên, mà còn là dịp để hai bên xác định tầm nhìn, định hướng và những ưu tiên hợp tác trong giai đoạn phát triển mới.

Có thể nói, chuyến thăm của Tổng Giám đốc UNESCO thể hiện sự tin cậy sâu sắc và mối quan hệ hợp tác ngày càng gắn bó giữa Việt Nam và UNESCO. Đồng thời, đây cũng là sự ghi nhận đối với những đóng góp, vị thế và vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam tại các cơ chế quản trị, điều hành quan trọng của UNESCO, cũng như những nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy các mục tiêu chung của UNESCO về giáo dục, khoa học, văn hóa và thông tin-truyền thông.

Điểm nhấn đặc biệt của chuyến thăm là Tổng Giám đốc UNESCO sẽ hội kiến với các nhà lãnh đạo Việt Nam, tham dự và phát biểu tại Lễ phát động Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững (2027-2036) tại Việt Nam và Lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ đối tác Việt Nam-UNESCO.

Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, được Đại hội đồng UNESCO ủng hộ vào tháng 11.2025 và sau đó được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua tháng 9.2026, khẳng định vai trò chủ động, tiên phong của Việt Nam trong thúc đẩy chương trình nghị sự văn hóa toàn cầu.

“Đón Tổng Giám đốc UNESCO thăm Việt Nam cũng là dịp chúng ta trao đổi với lãnh đạo UNESCO về hợp tác hỗ trợ bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long và thúc đẩy các hồ sơ di sản đề cử ghi danh như Mo Mường, Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê, Cảnh quan văn hóa-sinh thái, voọc mông trắng Vân Long-Kim Bảng-Tam Chúc…, qua đó lan tỏa hơn nữa các giá trị văn hóa, thiên nhiên Việt Nam ra thế giới và đóng góp vào nỗ lực bảo tồn di sản của nhân loại.

Nhân dịp đón Tổng Giám đốc UNESCO, chúng ta sẽ cùng UNESCO ký kết Thỏa thuận hợp tác Việt Nam-UNESCO giai đoạn 2026-2030 tiếp nối Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025 và một số văn kiện hợp tác quan trọng khác, qua đó tạo khung khổ hợp tác trong 5 năm tới trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của UNESCO là văn hóa, giáo dục, khoa học, thông tin và truyền thông, gắn với các mục tiêu phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới”, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh thông tin.

Cũng theo Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Tổng Giám đốc UNESCO dự kiến có các cuộc làm việc với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, các cơ quan, tổ chức có hợp tác chặt chẽ với UNESCO và khu vực tư nhân nhằm tăng cường hợp tác, lắng nghe các đề xuất để cân nhắc trong tiến trình cải tổ UNESCO (UNESCO80) và mở rộng quan hệ đối tác.

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh nhấn mạnh: Những năm gần đây, Việt Nam đã đồng thời đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo hoặc thành viên tại 5, có thời điểm là 6, cơ chế điều hành quan trọng của UNESCO, trong đó có Hội đồng chấp hành UNESCO và Uỷ ban Di sản thế giới. Những kết quả này trước hết cho thấy uy tín và vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, cũng như sự tin cậy chính trị mà các quốc gia thành viên dành cho chúng ta.

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, khác biệt và phân hóa ngày càng gia tăng, Việt Nam luôn kiên trì thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đối thoại, xây dựng đồng thuận và thượng tôn luật pháp quốc tế. Với cách tiếp cận cân bằng, xây dựng và tôn trọng lợi ích chính đáng của các bên, quan tâm thúc đẩy lợi ích của các nước đang phát triển, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò là một đối tác tin cậy, một cầu nối góp phần thu hẹp khác biệt và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia thành viên.

Bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa, hình ảnh đẹp của đất nước và con người Việt Nam cũng như những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của chúng ta đã củng cố niềm tin đối với các nước thành viên khác của UNESCO. Các nước thấy được Việt Nam sẵn sàng và có thể hợp tác, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm, đóng góp tích cực cho hoạt động của các cơ chế khác nhau của UNESCO, thúc đẩy các mục tiêu chung của UNESCO nên đã dành lá phiếu bầu cho chúng ta.

“Vì những lý do trên, sau khi được tín nhiệm bầu, chúng ta đã đảm nhiệm các vị trí này một cách hết sức nghiêm túc và hiệu quả, vì lợi ích chung và gắn với ưu tiên quốc gia”, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anhthông tin và khẳng định: Sự hiện diện và tham gia ngày càng nổi bật của Việt Nam tại các cơ chế điều hành then chốt của UNESCO là kết quả của đường lối đối ngoại đúng đắn, nhất quán của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trong tình hình mới và đẩy mạnh, nâng tầm đối ngoại đa phương. Đây là cũng kết quả của sức mạnh tổng hợp, sự ủng hộ và chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức cũng như giữa trong và ngoài nước.

Việt Nam đã bước sang một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ với UNESCO, tham gia UNESCO với một tâm thế mới: không chỉ là một thành viên tích cực, mà còn là một đối tác chủ động, có trách nhiệm, có năng lực và có tiếng nói trong việc định hình các chính sách và chương trình nghị sự toàn cầu trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của UNESCO, qua đó vừa thúc đẩy các ưu tiên và quan tâm của Việt Nam, vừa đóng góp vào các nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trên thế giới.

Đề cập sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững” do Việt Nam đề xuất đã được thông qua, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh nhấn mạnh: Năm 2025, Việt Nam đề xuất sáng kiến này tại UNESCO và đề xuất của Việt Nam đã được Đại hội đồng UNESCO lần thứ 43 họp tháng 11.2025 ủng hộ.

Năm 2026, chúng ta thúc đẩy sáng kiến này trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, với sự hỗ trợ của các nước nòng cốt trong Nhóm bạn bè về văn hóa tại Liên Hợp Quốc và ngày 4.9.2026, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết chính thức công bố giai đoạn 2027-2036 là Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững với sự đồng bảo trợ rộng rãi của 103 quốc gia.

“Như vậy, chúng ta không chỉ là nước khởi xướng sáng kiến mà còn chủ động và kiên trì trong suốt quá trình vận động, xây dựng đồng thuận và thúc đẩy sáng kiến qua các diễn đàn đa phương.

Có thể khẳng định rằng việc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua sáng kiến (2027-2036) là một dấu mốc có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đối với ngành ngoại giao và văn hóa của Việt Nam, mà còn thể hiện bước phát triển mới trong vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế, nối tiếp các dấu mốc đối ngoại đa phương nổi bật khác trong thời gian qua. Đây là sự ghi nhận và ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế đối với vai trò chủ động, trách nhiệm và năng lực kiến tạo của Việt Nam.

Chúng tôi nhận thức rõ rằng việc thông qua nghị quyết mới chỉ là bước khởi đầu. Chặng đường sắp tới cần nỗ lực chung để biến cam kết toàn cầu thành các hành động và kết quả cụ thể, phục vụ trực tiếp lợi ích của người dân các nước.

Phát huy vai trò là nước khởi xướng thập kỷ, hiện các cơ quan, tổ chức trong nước ta đã bắt đầu xây dựng kế hoạch và triển khai một số bước đi để chủ động, tiên phong trong quảng bá, lan tỏa sáng kiến này ở quy mô quốc gia, khu vực và quốc tế.

Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với UNESCO là tổ chức được giao trọng trách chủ trì triển khai thập kỷ, với các nước thành viên khác cũng như các đối tác khác trong việc xác định những lĩnh vực ưu tiên, xây dựng Kế hoạch hành động triển khai thập kỷ ở quy mô toàn cầu và huy động nguồn lực cần thiết để hiện thực hóa kế hoạch này. Như lãnh đạo Bộ Ngoại giao mới đây đã nêu, Việt Nam sẽ dẫn dắt trong một số nội dung của thập kỷ thông qua việc triển khai tích cực, hiệu quả thập kỷ tại Việt Nam để tạo mô hình và đóng góp có giá trị cho cộng đồng quốc tế.

Phù hợp với các định hướng trên, Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO sẽ là cầu nối giữa các cơ quan, tổ chức trong nước với Ban Thư ký UNESCO, chủ động và tích cực trao đổi và phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký UNESCO và các Phái đoàn Đại diện thường trực các nước khác bên cạnh UNESCO để thúc đẩy triển khai thập kỷ. Phái đoàn cũng sẽ trực tiếp tham gia một số cơ chế triển khai thập kỷ tại Trụ sở UNESCO.

Tôi cho rằng, trong những yếu tố quyết định thành công của thập kỷ cần phải có tính bao trùm, tính liên kết và khả năng chuyển hóa các cam kết thành kết quả cụ thể. Văn hóa không chỉ là câu chuyện của các cơ quan quản lý hay giới hoạt động văn hóa, mà cần có sự tham gia của toàn xã hội và ở các cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế. Có như vậy mới phát huy được đầy đủ vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững ở Việt Nam và trên thế giới”, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh khẳng định.

Trong phiên làm việc tại trụ sở ở New York (Mỹ) ngày 4.9.2026, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80 đã thông qua sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững” do Việt Nam đề xuất . Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc

Ngày 4.9.2026, tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York (Hoa Kỳ), Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80 đã thông qua Nghị quyết phát động “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững”, tuyên bố giai đoạn 2027-2036 là Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững. Nghị quyết do Việt Nam đề xuất và thúc đẩy, được 103 nước đồng bảo trợ và thông qua với 174 phiếu thuận.

Sáng kiến lần đầu tiên được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam nêu ra tại Hội nghị thế giới về chính sách văn hóa và phát triển bền vững (MONDIACULT 2025) vào tháng 9.2025. Hai tháng sau đó, tại cuộc họp Đại hội đồng khóa 43, UNESCO đã thông qua bằng đồng thuận Nghị quyết 43 C/41, đề nghị Liên Hợp Quốc xem xét phát động sáng kiến.

Nghị quyết khẳng định văn hóa là yếu tố cốt lõi của phát triển con người, là khởi nguồn của bản sắc, đổi mới và sáng tạo; nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong gắn kết xã hội, xóa đói giảm nghèo, tăng trưởng bền vững và tạo việc làm; đồng thời đề nghị lồng ghép văn hóa vào chính sách phát triển và bảo đảm đầu tư công thích đáng.

Điểm đặc biệt là tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã được phản ánh đầy đủ trong sáng kiến lần này; thể hiện rõ quan điểm của Việt Nam trong phát triển văn hóa và được quốc tế đồng thuận. Sáng kiến không chỉ mang ý nghĩa thực tiễn mà còn cho thấy vai trò mạnh mẽ của Việt Nam trong việc tham gia xác lập các ưu tiên phát triển toàn cầu; khẳng định Việt Nam là đối tác tích cực, có trách nhiệm, sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề chung của thế giới.

Sự kiện đánh dấu vai trò, vị thế và đóng góp thiết thực của Việt Nam trong việc thúc đẩy văn hóa vì phát triển bền vững; tạo khuôn khổ mười năm để cộng đồng quốc tế tăng cường hành động, đưa văn hóa vào vị trí trọng tâm của chương trình nghị sự phát triển toàn cầu.