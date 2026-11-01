Sáng kiến nâng cao hiệu quả sửa chữa cơ động ô tô quân sự

Trong bảo dưỡng, sửa chữa ô tô quân sự, một số dụng cụ chuyên dùng khá cồng kềnh, thiếu tính tích hợp, gây khó khăn khi cơ động. Tại các xưởng thực hành, máy ép thủy lực có kích thước lớn, một số thiết bị xuống cấp; thiếu dụng cụ chuyên dùng khiến thời gian thao tác của người thợ kéo dài, ảnh hưởng đến chất lượng huấn luyện và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Từ thực tế đó, Thiếu tá Trần Đức Trung, Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 2, Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự, cùng cộng sự nghiên cứu, chế tạo thiết bị tích hợp, đáp ứng yêu cầu huấn luyện và bảo đảm kỹ thuật.

Thiếu tá Trần Đức Trung giới thiệu sáng kiến “Chế tạo dụng cụ phục vụ sửa chữa cơ động trên ô tô quân sự”.

Theo Thiếu tá Trần Đức Trung: Thiết bị có khung chịu lực bằng thép C45, bánh xe di chuyển, thuận tiện bố trí, sử dụng. Nhóm tác giả dùng phần mềm Autodesk Inventor mô phỏng 3D, tính toán, kiểm tra độ bền trước khi chế tạo. Theo kết quả tính toán của nhóm, hệ số an toàn lớn hơn 1,5. Cơ cấu treo kích thủy lực và giá để dụng cụ cho phép điều chỉnh tâm lực ép nhanh, chính xác. Đồ gá ép đinh tán có tấm chắn bảo vệ; đồ gá tháo, lắp bầu phanh kép giúp khống chế lực bung của lò xo, tăng mức độ an toàn khi thao tác.

Trên kết cấu sẵn có, thiết bị có thể lắp thêm đồ gá chuyên dùng để thực hiện nhiều công việc bảo dưỡng, sửa chữa, giảm chi phí đầu tư. Sau chế tạo, thiết bị được thử nghiệm tại xưởng thực hành của Khoa Ô tô, Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự, phục vụ tháo, lắp ổ bi hộp số, ly hợp, bầu phanh kép; tán má phanh, đĩa ma sát ly hợp; nắn trục hộp số, bán trục. Với kết cấu đơn giản, nhỏ gọn, dễ bảo trì, chi phí chế tạo thấp hơn thiết bị chuyên dùng nhập khẩu, sáng kiến có khả năng nhân rộng tại các cơ sở đào tạo kỹ thuật ô tô và đơn vị kỹ thuật ngành xe-máy trong toàn quân.