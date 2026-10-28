"Sáng kiến mỗi ngày" trong sản xuất công nghiệp

Không phải sáng kiến nào cũng bắt đầu từ những công trình nghiên cứu lớn hay công nghệ phức tạp. Trong các nhà máy, nhiều cải tiến xuất phát từ chính công việc hằng ngày của người lao động, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất và cải thiện điều kiện làm việc. Những kinh nghiệm thực tế từ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP và Honda Việt Nam cho thấy nền tảng quan trọng để phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” lan tỏa trong ngành Công Thương.

Ngày 27/10/2026, tại Lễ phát động phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương và khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”, câu chuyện về những sáng kiến trong hoạt động sản xuất, kinh doanh được nhiều đại biểu quan tâm.

Sáng kiến từ nhà máy thép: Hiệu quả được đo bằng giá trị làm lợi

Trong ngành thép, áp lực cạnh tranh về giá thành, chất lượng và năng suất luôn đặt ra yêu cầu phải liên tục cải tiến công nghệ, tổ chức sản xuất. Đặc biệt, với những dây chuyền, thiết bị đã vận hành nhiều năm, việc phát huy sáng kiến của đội ngũ công nhân, kỹ sư càng có ý nghĩa thiết thực.

Trao đổi bên lề Lễ phát động, ông Đỗ Đình Trường, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP cho biết, phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” có ý nghĩa quan trọng trong việc khơi dậy tinh thần lao động, phát huy trí tuệ của người lao động, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. “Đối với Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật luôn được gắn với mục tiêu sản xuất, kinh doanh hằng năm và từng giai đoạn. Trong điều kiện công nghệ tại một số đơn vị còn hạn chế, việc khuyến khích người lao động tìm tòi giải pháp cải tiến càng trở nên cần thiết. Những sáng kiến phù hợp có thể giúp doanh nghiệp giảm giá thành sản phẩm, sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng cao khả năng cạnh tranh”.

Ngay sau Lễ phát động của Bộ Công Thương, Công đoàn Tổng công ty dự kiến đưa nội dung hưởng ứng phong trào vào chương trình, kế hoạch quý IV/2026, gắn với nhiệm vụ hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của năm.

Thực tế, phong trào lao động sáng tạo - sáng kiến mỗi ngày đã có nền tảng từ nhiều năm tại Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP. Trong giai đoạn 2020–2025, phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” được triển khai gắn với nhiệm vụ của từng đơn vị, tập trung vào các tiêu chí năng suất, chất lượng, hiệu quả và an toàn. Qua tổng kết phong trào 5 năm (2020-2025), 650 lượt cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, 234 tập thể được khen thưởng cấp Tổng công ty. Nhiều công nhân, kỹ sư đã được ghi nhận bởi những sáng kiến có giá trị trong sản xuất.

Có thể kể đến anh Phạm Xuân Huy, Tổ trưởng tổ Tiện trục cán (Nhà máy Cán thép Lưu Xá thuộc Công ty CP Gang thép Thái Nguyên), anh Cao Trọng Nghĩa (An toàn vệ sinh viên tại Công ty Tôn Phương Nam)… Tháng 6/2026, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã trao Bằng Lao động sáng tạo cho 5 cá nhân tiêu biểu thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) và các đơn vị thành viên gồm: anh Nguyễn Viết Thanh, anh Trần Phương Khánh, anh Võ Văn Lộc, anh Nguyễn Thành Trang (Công ty Tôn Phương Nam) và anh Lê Ngọc Rin (Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL).

5 cá nhân tiêu biểu thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) và các đơn vị thành viên được Công đoàn Công Thương Việt Nam vinh danh tháng 6/2026.

Những điển hình này cho thấy người lao động trực tiếp sản xuất không chỉ là người vận hành thiết bị, thực hiện quy trình mà còn có thể đóng góp những giải pháp cải tiến xuất phát từ hiểu biết và kinh nghiệm thực tiễn.

Để duy trì phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương và khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”, theo ông Đỗ Đình Trường, Công đoàn Tổng công ty Thép phối hợp với chuyên môn phát động các đợt thi đua, vận động đoàn viên tham gia sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Việc sơ kết, tổng kết và khen thưởng được thực hiện định kỳ nhằm ghi nhận, động viên người lao động.

Đặc biệt, ngay sau Lễ phát động của Bộ Công Thương, Công đoàn Tổng công ty dự kiến đưa nội dung hưởng ứng phong trào vào chương trình, kế hoạch quý IV/2026, gắn với nhiệm vụ hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của năm. Như vậy, phong trào “Sáng kiến mỗi ngày” không bắt đầu từ con số không, mà tiếp nối những hoạt động sáng tạo đã được duy trì tại doanh nghiệp, đồng thời tạo thêm động lực để các sáng kiến được chia sẻ và nhân rộng.

Để cải tiến trở thành thói quen trong công việc

Nếu câu chuyện tại Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP cho thấy hiệu quả kinh tế của sáng kiến mỗi ngày, thì kinh nghiệm từ Honda Việt Nam lại gợi mở một cách tiếp cận khác: đưa việc đề xuất cải tiến trở thành hoạt động thường xuyên của mỗi người lao động.

Ông Nguyễn Văn Nguyên, đại diện người lao động đến từ Honda Việt Nam tham dự Lễ phát động, cho biết doanh nghiệp hằng năm đều tổ chức các hoạt động thi đua sáng tạo, cải tiến kỹ thuật và đổi mới trong công việc.

Ông Nguyễn Văn Nguyên chia sẻ: Khi thường xuyên quan sát công việc với câu hỏi có thể làm tốt hơn bằng cách nào, mỗi người sẽ có thêm động lực tìm kiếm những bất cập và đề xuất hướng giải quyết.

Theo chia sẻ của ông Nguyên, tại Honda Việt Nam, người lao động được yêu cầu có ít nhất một đề xuất cải tiến mỗi tháng. Các đề xuất có thể liên quan đến công việc hằng ngày, môi trường làm việc hoặc giải pháp cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả và giảm chi phí. Cách làm này có ý nghĩa ở chỗ sáng tạo không chỉ dành cho một nhóm chuyên gia hay kỹ sư nghiên cứu, mà trở thành trách nhiệm và cơ hội đóng góp của đông đảo người lao động. Khi thường xuyên quan sát công việc với câu hỏi có thể làm tốt hơn bằng cách nào, mỗi người sẽ có thêm động lực tìm kiếm những bất cập và đề xuất hướng giải quyết.

Cũng theo ông Nguyên, Honda Việt Nam tổ chức các cuộc thi về sáng kiến kỹ thuật và chương trình Green Company (Công ty xanh), qua đó lựa chọn những đề tài, giải pháp nổi bật. Doanh nghiệp có các hình thức ghi nhận, khuyến khích người lao động, trong đó có những phần thưởng là các chuyến du lịch trong nước và nước ngoài. Bản thân ông Nguyên cũng thường xuyên tìm kiếm những cải tiến trong công việc nhằm tạo điều kiện làm việc thuận tiện hơn, giảm giá thành và mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp.

Từ kinh nghiệm này có thể thấy, để phong trào sáng kiến phát triển bền vững, bên cạnh việc phát động thi đua, doanh nghiệp cần tạo môi trường để người lao động chủ động suy nghĩ, đề xuất và được ghi nhận khi có đóng góp.

Điều quan trọng không phải mỗi đề xuất đều phải mang lại kết quả lớn ngay lập tức. Giá trị lâu dài nằm ở việc hình thành tinh thần cải tiến liên tục, để người lao động không chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao mà còn chủ động tìm cách thực hiện công việc hiệu quả hơn.

Đánh giá về Lễ phát động của Bộ Công Thương, ông Nguyễn Văn Nguyên cho rằng, đây là hoạt động có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp và đơn vị trong Ngành. Sau sự kiện, ông dự kiến chia sẻ thông tin về phong trào và cuộc thi với đồng nghiệp, góp phần khuyến khích thêm nhiều đề xuất cải tiến trong doanh nghiệp.

Từ hai câu chuyện tại Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP và Honda Việt Nam, có thể nhận thấy những cách làm tuy khác nhau nhưng cùng hướng tới mục tiêu phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của người lao động để giải quyết các vấn đề thực tế trong sản xuất.

Việc phát động phong trào đồng thời với khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” mở thêm cơ hội để những ý tưởng, cải tiến và giải pháp công nghệ có giá trị được phát hiện, chia sẻ, đánh giá và thúc đẩy ứng dụng.

Trong bối cảnh ngành Công Thương đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, việc khơi dậy tinh thần sáng tạo từ mỗi vị trí việc làm có ý nghĩa thiết thực. Bởi đổi mới sáng tạo không chỉ đến từ những dự án đầu tư lớn, mà còn được tích lũy qua từng cải tiến nhỏ, từng cách làm hiệu quả hơn trong công việc hằng ngày.