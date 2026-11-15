Sáng kiến lùi nòng pháo tiết kiệm nhân lực, thời gian

Công việc này được thực hiện bằng dụng cụ chuyên dùng là trục vít me, cần 8-9 người phối hợp, mất khoảng 60-90 phút. Quá trình thao tác không chỉ cần nhiều nhân lực, thời gian mà còn tiềm ẩn nguy cơ hỏng ren, mất an toàn và ảnh hưởng đến chất lượng trang bị.

Cán bộ Xưởng 203 (Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu 9) hướng dẫn cách sử dụng thiết bị lùi nòng pháo mặt đất 122mm bằng thủy lực.

Từ những bất cập đó, Trung tá Lâm Hải Sơn, Trợ lý Phòng Quân khí (Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu 9) và Thiếu tá QNCN Lưu Văn Hải, thợ sửa chữa, Phân xưởng Cơ điện, Xưởng 203 đã phối hợp nghiên cứu, chế tạo sáng kiến “Thiết bị lùi nòng pháo mặt đất 122mm bằng thủy lực”. Sáng kiến nhằm thay thế phương pháp lùi nòng truyền thống bằng giải pháp sử dụng hệ thống thủy lực, giảm sức lao động, rút ngắn thời gian và bảo đảm an toàn trong quá trình kiểm tra kỹ thuật.

Giới thiệu cấu tạo thiết bị với chúng tôi, Thiếu tá QNCN Lưu Văn Hải cho biết, thiết bị gồm các bộ phận chính: Giá đỡ, piston, trục nối và bơm dầu. Ứng dụng nguyên lý truyền lực bằng thủy lực, thiết bị tạo lực đẩy cần thiết để thực hiện thao tác lùi nòng pháo, giúp quá trình vận hành thuận tiện, giảm đáng kể số người tham gia. Với cấu tạo tương đối đơn giản, dễ sử dụng, thiết bị chỉ cần 1-2 người vận hành, thời gian thực hiện khoảng 10-15 phút.

Đặc biệt, thiết bị hỗ trợ hiệu quả việc kiểm tra dầu, hơi trong bộ phận hãm lùi, đẩy lên của pháo mặt đất 122mm trước khi bắn, góp phần bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn. Việc thay thế thao tác thủ công bằng thiết bị thủy lực không chỉ giảm sức lao động mà còn hạn chế những rủi ro có thể phát sinh khi sử dụng dụng cụ lùi nòng kiểu cũ.

Đánh giá hiệu quả sáng kiến, Thượng tá Lê Anh Dũng, Giám đốc Xưởng 203 cho biết: “Thiết bị mang lại hiệu quả, nâng cao năng suất, thời gian thực hiện giảm xuống 6 lần so với lùi nòng bằng trục vít me và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ngoài phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa tại Xưởng, thiết bị còn được cơ động đến các đơn vị trong LLVT Quân khu 9 để phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra kỹ thuật pháo, phục vụ cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập”.