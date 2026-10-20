Sáng kiến kết nối dữ liệu cộng đồng, mở hướng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về truyền thông “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, việc khai thác hiệu quả các nguồn thông tin trong cộng đồng có ý nghĩa thiết thực. Bên cạnh hồ sơ, tài liệu đã được lưu trữ, những thông tin do thân nhân và nhân chứng cung cấp cũng có thể bổ sung căn cứ phục vụ quá trình tìm kiếm, xác minh.

Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến, Công an thành phố Quảng Ninh sinh hoạt chuyên đề hưởng ứng ngày chuyển đổi số (Ảnh: Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến).

Tuy nhiên, thông tin liên quan đến liệt sĩ có thể nằm ở nhiều nguồn khác nhau, không đầy đủ hoặc chưa có điều kiện đối chiếu.

Có trường hợp thân nhân biết thông tin về người đã hy sinh nhưng chưa xác định được nơi an táng; cũng có trường hợp nhân chứng nhớ địa điểm, thời gian hoặc hoàn cảnh chôn cất nhưng chưa biết danh tính liệt sĩ. Việc tập hợp, chuẩn hóa và kết nối những dữ liệu này đặt ra yêu cầu về một phương thức tiếp nhận thuận tiện, có hệ thống.

Từ thực tế đó, hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến, Công an thành phố Quảng Ninh đăng ký sáng kiến “Xây dựng Hệ thống thông tin cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Điểm đáng chú ý của sáng kiến là thiết kế hai luồng tiếp nhận thông tin độc lập, phù hợp với đặc điểm của từng nhóm cung cấp dữ liệu.

Trong đó, thân nhân có thể cung cấp họ tên liệt sĩ, hồ sơ và những thông tin liên quan hiện có; nhân chứng có thể cung cấp manh mối về địa điểm, thời gian, đơn vị hoặc hoàn cảnh chôn cất, kể cả khi chưa xác định được danh tính người đã hy sinh.

Trên cơ sở thông tin tiếp nhận, hệ thống dự kiến thực hiện chuẩn hóa dữ liệu, trong đó có địa danh và tên đơn vị qua các thời kỳ, phục vụ việc đối chiếu những thông tin có khả năng liên quan.

Kết quả dự kiến là danh sách đề xuất kèm căn cứ đối chiếu, giúp cán bộ có thêm cơ sở xem xét, đánh giá. Các thông tin này phải được thẩm định trước khi chuyển đến cơ quan chức năng xác minh theo quy định.

Cách tiếp cận trên hướng tới giải quyết một yêu cầu thực tiễn: không chỉ tiếp nhận thông tin về một liệt sĩ đã xác định được danh tính, mà còn khai thác những manh mối chưa đầy đủ từ nhân chứng và cộng đồng. Khi được tập hợp, sắp xếp và đối chiếu có hệ thống, các dữ liệu riêng lẻ có thể bổ sung cho nhau, hỗ trợ quá trình xác minh.

Tuy nhiên, công nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ tổng hợp và đối chiếu thông tin, không thay thế việc thẩm định của cán bộ và hoạt động xác minh của cơ quan chức năng.

Chất lượng dữ liệu đầu vào, khả năng kiểm chứng nguồn tin và quy trình bảo đảm tính chính xác là những yếu tố quan trọng đối với hiệu quả của hệ thống.

Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến sẽ tiếp tục hoàn thiện sáng kiến, phối hợp với các đơn vị liên quan và đề xuất phạm vi thử nghiệm phù hợp.