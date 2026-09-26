Sáng kiến DEI: Mở rộng cơ hội học tập, phát triển nghề nghiệp cho người lao động

Generali Việt Nam vừa được vinh danh tại hạng mục “Sáng kiến Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập Xuất sắc nhất” (Best DEI Initiative), thuộc Giải thưởng Bảo hiểm dành cho Người tiêu dùng châu Á 2026 (Asia Consumer Insurance Awards 2026).

Giải thưởng ghi nhận những sáng kiến thúc đẩy đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) trong môi trường làm việc.

Với Generali Việt Nam, trọng tâm của sáng kiến là mở rộng cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ nhân viên, phù hợp với vai trò, giai đoạn sự nghiệp và nhu cầu phát triển của từng cá nhân.

Bà Lê Song Anh Thư - Phó giám đốc, Phòng đào tạo, Phát triển và Gắn kết Generali Việt Nam (phải) nhận giải thưởng. Ảnh: BTC

Theo đó, trong 12 tháng qua, Generali Việt Nam tiếp tục mở rộng các hoạt động học tập và phát triển nhân tài thông qua hệ sinh thái GenLearning. Nhân viên có thể lựa chọn nhiều hình thức đào tạo như khóa học trực tuyến theo tiến độ cá nhân, hội thảo trực tuyến, chuỗi đào tạo nhiều buổi và các chương trình chuyên sâu.

Bên cạnh các chương trình đào tạo chính thức, hoạt động học tập còn được triển khai thông qua các chiến dịch nội bộ, cộng đồng học tập, hoạt động tương tác và những buổi chia sẻ kiến thức do chính nhân viên dẫn dắt. Qua đó, kiến thức và kinh nghiệm được trao đổi giữa các đồng nghiệp và từng bước ứng dụng vào công việc.

Generali Việt Nam cũng triển khai các chương trình phát triển nhân tài dành cho nhiều nhóm nhân sự. Chương trình GeNext hướng đến thế hệ tài năng trẻ; Gen2Gem dành cho nhân sự cấp giám sát; GENius tập trung vào đội ngũ quản lý cấp trung.

Cơ hội phát triển còn được mở rộng thông qua các chương trình trao đổi nhân tài và dự án quốc tế trong mạng lưới Tập đoàn Generali. Trong năm 2025, 7% nhân sự thuộc nhóm tài năng tại Generali Việt Nam đã có cơ hội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm tại các thị trường khác trong hệ thống.

Bà Phạm Lan Anh - Phó Tổng Giám đốc Nhân sự và Quản trị Văn phòng Generali Việt Nam, cho biết DEI không chỉ nằm ở những khía cạnh dễ nhận thấy mà còn được thể hiện qua việc tạo dựng môi trường hòa nhập, công bằng, nơi mỗi cá nhân có cơ hội học hỏi, phát triển và phát huy tiềm năng.

Các số liệu năm 2025 cho thấy 98% nhân viên Generali Việt Nam tham gia ít nhất một hoạt động học tập, trong khi tỷ lệ tiếp cận đào tạo duy trì trên 95% trong ba năm liên tiếp. Trung bình mỗi nhân viên hoàn thành 23 giờ học tập và phát triển mỗi năm. Chỉ số Nâng cao Kỹ năng (Upskilling Index) đạt 32,8%, vượt mục tiêu năm 2025 của Tập đoàn Generali.

Các chương trình phát triển nhân tài ghi nhận tỷ lệ duy trì nhân sự đạt 80% sau một năm và 60% tại thời điểm hoàn thành hành trình ba năm. Chỉ số gắn kết nhân viên duy trì ở mức 95% trong năm thứ hai liên tiếp, trong khi thâm niên trung bình của đội ngũ đạt 5 năm.

Việc được vinh danh tại Asia Consumer Insurance Awards 2026 là sự ghi nhận đối với các sáng kiến DEI của Generali Việt Nam, trong đó nhấn mạnh vai trò của học tập và phát triển nhân tài trong xây dựng môi trường làm việc công bằng, hòa nhập.