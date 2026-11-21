Nhân sự công nghệ đối mặt áp lực tìm việc khi doanh nghiệp thu hẹp tuyển dụng và tái cơ cấu đội ngũ. Ảnh minh họa: Mikhail Nilov/Pexels.

9h sáng một ngày đầu tháng 11, Nhật Hoàng ngồi cùng 9 đồng nghiệp rà soát danh sách tính năng và lịch bàn giao dự án cho tháng tới. Khoảng 14h, anh nhận thông báo cắt giảm nhân sự. Hoàng cùng 5 đồng nghiệp phải nghỉ việc ngay trong ngày.

“Không khí buổi họp vẫn bình thường như mọi đầu tháng, không có dấu hiệu nào báo trước biến cố”, anh nói với Tri Thức - Znews.

Hoàng (30 tuổi, sống ở phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) đã làm nghề kiểm thử phần mềm được 5 năm. Trước khi mất việc, anh làm tại một công ty phát triển và thiết kế trang web. Doanh nghiệp thông báo hỗ trợ anh một tháng lương. Hoàng nói anh vẫn chưa hết hụt hẫng khi công việc và những dự định cá nhân cùng bị đảo lộn chỉ trong một buổi chiều.

Trong hai tuần sau khi nghỉ việc, Hoàng cập nhật hồ sơ và gửi đến hơn 20 công ty. Ba nơi phản hồi. Khi đọc tin tuyển dụng và đi phỏng vấn, anh nhận thấy nhiều doanh nghiệp yêu cầu kinh nghiệm kiểm thử tự động hoặc hiểu sâu hơn về hệ thống. Một số nơi hỏi anh dùng AI thế nào để viết kịch bản kiểm thử, phân tích lỗi và rút ngắn quy trình.

Chưa tìm được việc mới, Hoàng dự định tận dụng khoảng nghỉ để học thêm về AI, củng cố chuyên môn rồi tiếp tục tìm việc sau Tết.

Cơ hội việc làm ngành IT đang thu hẹp, đặc biệt với người ít kinh nghiệm. Theo thống kê của vitX, số vị trí đăng tuyển trên ITviec giảm 22% trong hơn hai tháng, còn 629 vào ngày 30/10. Gần một nửa số vị trí dành cho chuyên viên cao cấp, trưởng nhóm và quản lý, trong khi nhóm ít kinh nghiệm chỉ chiếm 5%.

Nhiều vị trí kiểm thử phần mềm hiện yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm tự động hóa hoặc biết dùng AI để viết kịch bản kiểm thử. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Mất việc khi công ty mất hai dự án

Cuối tháng 10, N.Q. (35 tuổi, sống ở phường Xuân Hòa, TP.HCM) nhận thông báo cắt giảm nhân sự. Theo anh, trước đó công ty phát triển game thể thao điện tử nơi anh làm việc đã mất hai dự án quan trọng. Anh nhận thông báo vào thứ tư. Hai ngày sau, ban lãnh đạo tuyên bố đóng cửa chi nhánh TP.HCM.

N.Q. là lập trình viên back-end, giữ vai trò chủ chốt trong đội kỹ thuật. Anh phụ trách xây dựng và tối ưu hệ thống máy chủ, xử lý cơ sở dữ liệu và bảo đảm các tính năng cốt lõi của game vận hành ổn định.

Kinh nghiệm chuyên môn, khả năng giải quyết vấn đề và sử dụng AI là những năng lực được nhà tuyển dụng công nghệ quan tâm. Ảnh minh họa: cottonbro studio/Pexels.

Trước khi nghỉ việc, N.Q. nhận khoảng 38 triệu đồng/tháng. Công ty hỗ trợ anh một tháng lương. Đầu tháng 11, anh bắt đầu gửi hồ sơ, nhắm đến các vị trí chuyên môn cao với mức lương kỳ vọng 35-40 triệu đồng/tháng.

Qua hai vòng phỏng vấn, N.Q. có cảm giác một số doanh nghiệp dè dặt với ứng viên ở độ tuổi của anh nếu họ chỉ theo hướng chuyên môn. Anh cho rằng với cùng vị trí, nhà tuyển dụng có thể chọn ứng viên trẻ hơn với mức đãi ngộ thấp hơn 30-40%.

Theo ông Eddy Trương, quản lý kỹ sư dữ liệu cấp cao tại chi nhánh Đức của tập đoàn công nghệ Tamara, áp lực giảm chi phí, dự án thu hẹp và việc đưa AI vào quy trình đều ảnh hưởng đến nhu cầu nhân sự. Với các công ty gia công phần mềm, nhu cầu tuyển người còn phụ thuộc vào việc khách hàng có triển khai dự án đúng kế hoạch hay không.

“Thay vì tuyển sẵn đội ngũ lớn để đón đầu hợp đồng như giai đoạn thị trường tăng trưởng nóng, doanh nghiệp hiện có xu hướng chỉ bổ sung người khi phát sinh dự án hoặc thiếu năng lực chuyên môn cụ thể”, ông Trương nhận định.

Khó tuyển nhân sự cấp cao

Ngày 11/11, Hải An (30 tuổi), quản lý tuyển dụng tại một công ty nước ngoài phát triển giải pháp camera an ninh ở TP.HCM, trực tiếp gửi thông báo chấm dứt hợp đồng cho 5 nhân viên kiểm thử phần mềm.

Theo An, nhóm này chủ yếu kiểm tra thủ công theo kịch bản có sẵn, từ giao diện, độ ổn định của luồng hình ảnh đến khả năng tương thích của phần mềm trên các thiết bị. Ban giám đốc giải thích rằng khi công ty tự động hóa một phần khâu kiểm thử và dùng AI để hỗ trợ viết kịch bản, thời gian xử lý giảm và doanh nghiệp cần ít người hơn cho các đầu việc này.

Từ công việc tuyển dụng, An nhận thấy các vị trí có nhiều thao tác lặp lại, như kiểm thử thủ công cơ bản, rà lỗi giao diện hoặc hỗ trợ kỹ thuật đơn giản, đang chịu áp lực khi doanh nghiệp mở rộng tự động hóa.

Tuyết Như cho biết một số nhóm phát triển phần mềm từng tuyển 4-5 người mỗi đợt nay chỉ mở 1-2 vị trí. Ảnh: NVCC.

Ở một công ty khác, Tuyết Như đã đăng tuyển quản lý đảm bảo chất lượng phần mềm cấp cao (Senior QA Manager) suốt 4 tháng mà vẫn chưa chốt được ứng viên. Doanh nghiệp yêu cầu ứng viên tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin, có ít nhất 8 năm kinh nghiệm về đảm bảo chất lượng phần mềm và tối thiểu 3 năm quản lý đội ngũ, xây dựng quy trình kiểm thử tổng thể.

Như (29 tuổi, sống tại phường Tân Thuận) có 7 năm làm nhân sự công nghệ và hiện quản lý một bộ phận tuyển dụng tại phường Sài Gòn, TP.HCM. Trong các đợt tuyển cô theo dõi, nhóm vị trí phổ thông và trung cấp có nhiều ứng viên. Mức lương chào mời ở nhiều vị trí lập trình và kiểm thử thấp hơn khoảng 3-5 triệu đồng/tháng so với giai đoạn cao điểm vài năm trước.

“Nhiều nhóm phát triển từng mở tuyển 4-5 vị trí cùng lúc nay rút xuống chỉ còn 1-2 suất, đồng nghĩa với việc người được chọn phải đảm nhận khối lượng công việc lớn hơn và biết tận dụng công cụ AI để đẩy nhanh tiến độ xử lý tác vụ”, Như nói.

Doanh nghiệp cần gì ở người biết dùng AI?

Báo cáo Tác động AI và Tuyển dụng IT Việt Nam 2026 của ITviec, công bố ngày 30/10, khảo sát 120 lãnh đạo và quản lý nhân sự IT. Theo báo cáo, trong nửa cuối năm 2026, doanh nghiệp có xu hướng ưu tiên đào tạo đội ngũ hiện tại và dùng AI để nâng năng suất. Phần lớn chọn giữ quy mô nhân sự hoặc chỉ tuyển thêm khi có dự án mới.

Doanh nghiệp ưu tiên nhân sự từ cấp trung trở lên, trong khi nhu cầu với ứng viên ít kinh nghiệm, sinh viên mới tốt nghiệp và thực tập sinh thu hẹp. Hơn một phần ba doanh nghiệp được khảo sát bắt đầu có các vị trí liên quan đến AI. Tự động hóa cũng tác động đến những công việc dễ chuẩn hóa như lập trình cơ bản, kiểm tra chất lượng phần mềm và xử lý dữ liệu.

Lập trình cơ bản và kiểm thử phần mềm là những công việc chịu tác động khi doanh nghiệp mở rộng tự động hóa. Ảnh minh họa: Markus Spiske/Pexels.

Theo ông Trương, AI giúp một kỹ sư tham gia nhiều khâu của dự án, từ phân tích yêu cầu, dựng giao diện, viết API để các phần mềm trao đổi dữ liệu đến soạn kịch bản kiểm thử và tài liệu kỹ thuật. Khi đội ngũ hiện tại có thể đảm nhận nhiều khâu hơn, doanh nghiệp có thêm cơ sở để giảm tuyển ở những vị trí chủ yếu xử lý tác vụ theo quy trình có sẵn.

Ông cho rằng ảnh hưởng này có thể xuất hiện từ trước đợt cắt giảm. Doanh nghiệp chậm mở thêm vị trí, rồi rà soát lại đội ngũ khi dự án thay đổi. Người tiếp tục làm việc phải đảm nhận phạm vi rộng hơn, đồng thời biết kiểm tra chất lượng mã, kịch bản kiểm thử hay tài liệu do AI tạo ra.

Nhìn về 3-5 năm tới, ông Trương cho rằng việc thành thạo một công đoạn kỹ thuật sẽ ngày càng khó đáp ứng yêu cầu tuyển dụng.

“Để trụ vững, người lao động cần củng cố nền tảng chuyên môn sâu, tư duy giải quyết vấn đề, khả năng sử dụng AI hiệu quả, đồng thời nâng cao trình độ tiếng Anh và kỹ năng làm việc trực tiếp với khách hàng quốc tế”, ông nhận định.