Sang hơn SH Mode, xe máy điện giá 35 triệu đồng thiết kế ấn tượng, đi tới 158 km/lần sạc phù hợp chị em

Xe máy điện thiết kế ấn tượng, đi tới 158 km/lần sạc

TVS Orbiter được định vị là mẫu xe điện đô thị với thiết kế nhỏ gọn

Thông tin trên Tạp chí công nghệ Techz, bên cạnh việc giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu xe tay ga điện iQube, TVS Motor Philippines mới đây đã giới thiệu trước mẫu Orbiter, một mẫu xe tay ga chạy hoàn toàn bằng điện dự kiến được bán tại thị trường Philippines.

TVS Orbiter được định vị là mẫu xe điện đô thị với thiết kế nhỏ gọn, hướng đến nhu cầu di chuyển hàng ngày trong thành phố. So với iQube, Orbiter có kiểu dáng đơn giản và gọn gàng hơn, kết hợp những đường nét thiết kế hiện đại cùng nhiều tùy chọn màu sắc. Kích thước nhỏ giúp mẫu xe này thuận tiện khi di chuyển trong những tuyến đường đông đúc và không gian đô thị chật hẹp.

Orbiter được trang bị mô-tơ điện không chổi than đặt tại bánh sau

Tại thị trường Ấn Độ, Orbiter được trang bị mô-tơ điện không chổi than đặt tại bánh sau, cho công suất tối đa 3,4 mã lực và mô-men xoắn 30 Nm. Phiên bản V2 cao cấp sử dụng bộ pin dung lượng 3,1 kWh, cho phạm vi hoạt động lên tới 158 km sau mỗi lần sạc. Với bộ sạc công suất 650 W, thời gian sạc pin từ 0 lên 80% mất khoảng 4 giờ 10 phút

Về kích thước, TVS Orbiter có chiều dài 1.855 mm, rộng 728 mm và cao 1.284 mm. Chiều cao yên ở mức 760 mm, trong khi khoảng sáng gầm đạt 165 mm. Những thông số này cho thấy Orbiter được thiết kế tương đối phù hợp với điều kiện sử dụng trong đô thị, đặc biệt là nhu cầu đi lại hàng ngày và di chuyển trên những tuyến đường có mật độ giao thông cao.

Trang bị trên Orbiter cũng khá đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga điện đô thị.

Trang bị trên Orbiter cũng khá đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga điện đô thị. Mẫu xe sử dụng bánh trước kích thước 90/80-14 và bánh sau 90/90-12, kết hợp hệ thống đèn LED. Không gian chứa đồ dưới yên có dung tích lên tới 34 lít, đủ để đáp ứng nhu cầu mang theo vật dụng cá nhân trong những chuyến đi hàng ngày.

TVS Orbiter được trang bị một số tính năng hỗ trợ người dùng như ga tự động

Bên cạnh đó, TVS Orbiter được trang bị một số tính năng hỗ trợ người dùng như ga tự động, hỗ trợ giữ xe khi dừng trên dốc và hỗ trợ lùi khi đỗ xe. Xe cũng có cổng sạc USB, hai chế độ lái Eco và City cùng cụm đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn.

Giá xe máy điện TVS Orbiter

Theo Tạp chí điện tử Thời trang vàng, hiện TVS Motor Philippines vẫn chưa công bố giá bán chính thức của Orbiter tại thị trường này. Dựa trên định vị sản phẩm và mức giá của iQube tại Philippines, Orbiter được kỳ vọng sẽ có giá thấp hơn để tiếp cận nhóm khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe điện đô thị nhỏ gọn, dễ sử dụng. Nếu được bán với mức giá khoảng 85.000 peso Philippines, tương đương khoảng 35 triệu đồng, Orbiter có thể trở thành một trong những mẫu xe điện đáng chú ý ở nhóm phổ thông tại thị trường Philippines.

Xe máy điện giá hơn 10 triệu đồng, có mẫu đi gần 130 km/sạc, không cần bằng lái phù hợp với học sinh trên 16 tuổi

Các mẫu xe dưới đây có giá bán dưới 17 triệu đồng, đa dạng về thiết kế, tốc độ và phạm vi hoạt động, có thể đáp ứng nhu cầu đi học của học sinh.

Xe máy điện Aima M1 Sport: giá 10,5 triệu đồng

Aima M1 Sport

Aima M1 Sport là một trong những mẫu xe có giá thấp nhất trong danh sách, với mức tham khảo khoảng 10,5 triệu đồng.

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, xe được trang bị động cơ 250W, cho tốc độ tối đa 25 km/h. Nguồn điện đến từ bộ ắc-quy 48V-12Ah, đủ để xe di chuyển khoảng 50 km sau một lần sạc đầy. Thời gian nạp điện vào khoảng 8 giờ.

M1 Sport sử dụng khung thép sơn tĩnh điện, vành đúc hợp kim kết hợp lốp không săm. Trang bị đi kèm gồm hệ thống chiếu sáng LED, màn hình LCD, phanh tang trống ở cả bánh trước và bánh sau cùng khóa Smartkey.

Thiết kế của mẫu xe này được phát triển theo phong cách M133 quen thuộc, hướng nhiều hơn tới người dùng trẻ và nhu cầu đi lại quãng ngắn trong đô thị.

Xe máy điện Yadea I6: giá 11,8 triệu đồng

Yadea I6

Yadea I6 hiện có giá trong khoảng 11,8-13,5 triệu đồng tùy phiên bản.

Theo Yadea Việt Nam, mẫu xe có kích thước 1.430 x 665 x 1.030 mm, chiều cao yên 700 mm và trọng lượng khoảng 38,5 kg. Khả năng tải tối đa được công bố ở mức 75 kg.

Xe sử dụng động cơ điện một chiều không chổi than, công suất định danh 210W và công suất cực đại 250W. Tốc độ tối đa được giới hạn ở 25 km/h.

Tùy phiên bản, người dùng có thể lựa chọn ắc-quy 48V-12Ah hoặc pin lithium 48V-14Ah. Quãng đường hoạt động sau mỗi lần sạc đầy khoảng 50 km.

Một số tiện ích đáng chú ý gồm hệ thống đèn LED, màn hình LCD, giảm xóc thủy lực, phanh tang trống trên cả hai bánh và tính năng chống trộm.

Xe máy điện Yadea I-Fun: giá 11,9 triệu đồng

Yadea I-Fun

Có giá tham khảo 11,9 triệu đồng, Yadea I-Fun cũng hướng tới nhóm khách hàng trẻ cần phương tiện nhỏ gọn để đi học hoặc di chuyển hàng ngày.

Theo Báo Gia Lai online, xe dài 1.470 mm, rộng 700 mm và cao 1.010 mm. Chiều cao yên ở mức 700 mm, trọng lượng khoảng 40 kg.

I-Fun dùng động cơ HUB với công suất định danh 210W, tối đa 250W và vận tốc cao nhất 24 km/h.

Bộ pin lithium 48V-12Ah cho phép xe đi khoảng 45 km sau một lần sạc. Pin có thể tháo rời, giúp việc nạp điện thuận tiện hơn trong trường hợp người dùng không thể đưa xe tới vị trí có ổ cắm.

Trang bị trên xe gồm đèn LED, phanh tang trống trước và sau, giỏ trước dung tích 13 lít, sàn để chân rộng 400 mm cùng hệ thống khóa bánh chống trộm.

Xe máy điện TAILG GR55: giá 12,9 triệu đồng

TAILG GR55

TAILG GR55 có giá khoảng 12,9 triệu đồng và nằm trong nhóm xe đạp điện có khả năng vận hành tương đối cao.

Thông tin từ báo Xây dựng, xe được trang bị động cơ 500W, tốc độ tối đa 40 km/h. Bộ ắc-quy 48V-22,3Ah giúp phương tiện có thể di chuyển tối đa khoảng 80 km sau một lần sạc. Thời gian nạp đầy điện dao động 6-8 giờ.

GR55 nặng khoảng 42 kg, có kích thước 1.625 x 705 x 1.025 mm và chiều cao yên 720 mm.

Phanh đĩa được sử dụng ở bánh trước, trong khi phía sau là phanh tang trống. Xe dùng lốp kích thước 3.0-10 ở phía trước và 2.75-10 ở phía sau.

Với thiết kế gọn và trọng lượng vừa phải, GR55 được định vị cho học sinh, sinh viên hoặc người cần phương tiện di chuyển ngắn trong thành phố.

Xe máy điện Yadea Odora S2: giá 16,5 triệu đồng

Yadea Odora S2

Ở mức giá 16,5 triệu đồng, Yadea Odora S2 là một trong những lựa chọn có tốc độ cao hơn trong nhóm xe điện hướng tới học sinh, sinh viên.

Theo hãng Yadea Việt Nam, xe có thể đạt vận tốc tối đa 46 km/h và đi khoảng 80 km sau mỗi lần sạc đầy.

Odora S2 sử dụng ắc-quy thay vì pin lithium-ion. Kích thước xe đạt 1.775 x 669 x 1.120 mm, khoảng sáng gầm 160 mm và chiều cao yên 750 mm.

Với khoảng giá từ hơn 10 triệu đến dưới 18 triệu đồng, người dùng hiện có khá nhiều lựa chọn xe điện phục vụ nhu cầu đi học và di chuyển hàng ngày. Tuy nhiên, ngoài giá bán, người mua cũng cần cân nhắc tốc độ tối đa, quãng đường hoạt động, loại pin hoặc ắc-quy và chi phí sử dụng lâu dài để chọn mẫu xe phù hợp.