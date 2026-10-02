Sang đường thế nào để không biến một cú chuyển hướng thành tai nạn?

Một thao tác chuyển hướng, sang đường nếu thiếu quan sát hoặc thực hiện khi chưa bảo đảm an toàn có thể dẫn đến va chạm. Đặc biệt vào chiều tối, người tham gia giao thông cần chủ động giảm tốc độ và quan sát kỹ trước khi sang đường.

Khoảng 18h45 ngày 30/9/2026, tại Km7+00 đường tỉnh 294, đoạn qua thôn Chuông, xã Nhã Nam, TP Bắc Ninh xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô và xe đạp máy.

Theo thông tin ban đầu, xe mô tô do nam giới 36 tuổi, trú tại tỉnh Lạng Sơn điều khiển, di chuyển theo hướng từ xã Nhã Nam đi xã Yên Thế. Khi đến khu vực trên, xe mô tô xảy ra va chạm với xe đạp máy do nam giới 70 tuổi, trú tại xã Nhã Nam điều khiển, đang chuyển hướng sang đường từ bên trái.

Vụ va chạm khiến người điều khiển xe đạp máy bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1. Tuy nhiên, nạn nhân sau đó đã tử vong.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh thụ lý, điều tra, làm rõ. Nguyên nhân cụ thể và trách nhiệm của các bên liên quan sẽ được cơ quan chức năng xác định theo quy định.

Sang đường cần chú ý những điều gì để an toàn?

Sang đường, chuyển hướng là tình huống người điều khiển phương tiện phải thay đổi hướng di chuyển, đồng thời có khả năng cắt qua quỹ đạo của các phương tiện đang lưu thông. Vì vậy, đây là thời điểm cần đặc biệt chú ý đến tốc độ, khoảng cách và hướng di chuyển của các phương tiện khác.

Khi muốn chuyển hướng, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ và quan sát. Việc chuyển hướng chỉ nên thực hiện khi đã bảo đảm không gây nguy hiểm hoặc trở ngại cho người và phương tiện khác.

Trước khi sang đường, người điều khiển cũng cần quan sát cả phía trước và phía sau, nhất là đối với hướng có phương tiện đang tiến tới. Không nên chỉ quan sát một phía rồi lập tức chuyển hướng.

Đối với xe máy, xe đạp máy và các phương tiện có kích thước nhỏ, việc chuyển hướng càng cần được thực hiện thận trọng bởi người điều khiển có thể khó nhận biết phương tiện đang di chuyển với tốc độ cao từ phía sau hoặc phía đối diện.

Một vụ va chạm giữa xe mô tô và xe đạp máy tại Bắc Ninh khiến một người tử vong, đặt ra yêu cầu thận trọng khi sang đường, chuyển hướng. (Ảnh Phòng CSGT Bắc Ninh)

Thời điểm chiều tối thường có sự thay đổi về điều kiện quan sát. Ánh sáng tự nhiên giảm, trong khi lưu lượng phương tiện trên đường có thể vẫn cao. Những yếu tố này khiến việc nhận biết khoảng cách, tốc độ của phương tiện khác đòi hỏi người điều khiển phải chủ động hơn.

Khi chuyển hướng vào thời điểm này, người điều khiển nên giảm tốc độ từ sớm, quan sát kỹ các hướng và chỉ thực hiện thao tác khi khoảng cách với phương tiện khác đủ an toàn.

Đối với người đi xe đạp, xe đạp máy hoặc xe máy, việc bảo đảm khả năng nhận diện phương tiện của mình cũng rất quan trọng. Trang bị và sử dụng hệ thống chiếu sáng, tín hiệu theo đúng quy định giúp các phương tiện khác dễ nhận biết hơn khi lưu thông trong điều kiện ánh sáng hạn chế.

Không vội vàng khi sang đường, chuyển hướng

Một trong những nguyên tắc quan trọng khi chuyển hướng là không thực hiện thao tác một cách đột ngột. Việc giảm tốc độ, quan sát và tạo khoảng cách an toàn giúp người điều khiển có thêm thời gian xử lý nếu xuất hiện phương tiện đang đến gần.

Trong thực tế giao thông, chỉ một thay đổi hướng di chuyển trong thời gian ngắn cũng có thể khiến các phương tiện khác phải xử lý tình huống bất ngờ. Do đó, trước mỗi lần sang đường hoặc chuyển hướng, người điều khiển cần chủ động đánh giá tình hình giao thông thay vì chỉ dựa vào cảm giác khoảng trống trước mắt.

Vụ tai nạn tại đường tỉnh 294 là một trường hợp đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Từ vụ việc này, người tham gia giao thông cần đặc biệt chú ý đến thao tác sang đường, chuyển hướng, nhất là vào thời điểm chiều tối, giảm tốc độ và quan sát kỹ trước khi thực hiện để hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm.