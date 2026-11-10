Sáng đèn xuyên đêm trên công trường Vành đai 3
Không chỉ giới hạn trong khung giờ hành chính, nhiều tổ đội thi công vẫn miệt mài bán công trường, tranh thủ từng ca làm việc để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục dự án đường Vành đai 3. Dự án đi qua địa bàn các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh và Quang Minh, trong đó UBND xã Phúc Thịnh là chủ đầu tư. Với khối lượng công việc lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, việc tổ chức thi công liên tục, tăng cường các ca làm đêm được xác định là giải pháp quan trọng nhằm đưa dự án sớm về đích.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/sang-den-xuyen-dem-tren-cong-truong-vanh-dai-3-246261110215817099.htm