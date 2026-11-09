Sáng đầu tuần mưa rét, người Hà Nội chật vật giữa dòng xe ùn ứ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 9/11, không khí lạnh tràn về khiến Hà Nội chuyển rét, kèm mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong ảnh, đường Hồ Tùng Mậu lúc 7h30 sáng, dòng phương tiện di chuyển trong màn mưa lạnh.

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng, ngay từ sáng sớm 9/11, nhiều tuyến đường hướng vào trung tâm Thủ đô như Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng, Nguyễn Trãi, Láng... đã ken đặc người và xe. Dòng phương tiện nối dài, nhích từng mét dưới màn mưa lạnh trong buổi sáng đầu tuần.

Mưa rét xuất hiện đúng ngày đầu tuần làm việc mới khiến việc đi lại của người dân thêm vất vả. Lượng phương tiện tăng cao, trong khi mặt đường trơn ướt, khiến nhiều tuyến phố ùn ứ kéo dài ngay từ sáng sớm.

Không khí lạnh kèm mưa nhỏ khiến hành trình đưa con đến trường của nhiều phụ huynh trong sáng đầu tuần thêm vất vả. Giữa trời mưa rét, những chiếc áo mưa, tấm khăn trùm kín trở thành hình ảnh quen thuộc trên các tuyến phố Thủ đô.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, ngay trong sáng 9/11, đơn vị đã yêu cầu lực lượng tuần đường phối hợp với các lực lượng chức năng liên ngành tổ chức hướng dẫn, phân luồng, điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân di chuyển an toàn qua các khu vực ùn tắc.

Đường phố Hà Nội ken đặc người và phương tiện trong giờ cao điểm sáng 9/11, dòng xe nối dài, di chuyển chậm chạp dưới màn mưa rét.

Đường Phạm Hùng ùn tắc kéo dài trong giờ cao điểm sáng 9/11, dòng phương tiện nối đuôi nhau, nhích từng mét dưới trời mưa rét.

Hơn 8h sáng, tại khu vực cầu Long Biên, mưa kèm gió lạnh khiến mặt cầu trơn ướt, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ, di chuyển thận trọng khi qua cầu.

Khu vực qua cầu Long Biên ùn ứ cục bộ, người dân chật vật nhích từng mét giữa trời mưa rét.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; đồng thời chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn khi di chuyển và tham gia hoạt động ngoài trời. Từ ngày 10/11, Hà Nội giảm mưa, trời nhiều mây, nhiệt độ cao nhất khoảng 23°C. Trong hai ngày 11-12/11, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, không mưa, nhiệt độ tăng nhẹ, dao động 24-26°C.