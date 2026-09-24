Sang đau lòng vì biết thân phận thật sự của mình

Trong trích đoạn giới thiệu tập 25 phim "Phù sa", khi Phù Sa và Nghiệm cùng đi khảo sát các hộ dân tại khu đất đang có nguy cơ sạt lở, Chơn bất ngờ xuất hiện và tỏ thái độ không hài lòng khi thấy cả hai đi cùng nhau.

Chơn cảnh báo khu đất còn yếu, có thể sập bất cứ lúc nào và cho rằng đây không phải nơi để "dạo chơi".

Chơn cảnh báo Phù Sa không tới khu vực sạt lở nguy hiểm. Ảnh VTV

Phù Sa giải thích, cô và Nghiệm đang khảo sát các hộ dân để lên danh sách, nhưng Chơn tiếp tục mỉa mai rằng cô vẫn thích "mơ mộng", tin vào những điều người khác vẽ ra. Trước thái độ của Chơn, Phù Sa cho rằng anh luôn áp đặt và khẳng định cô biết mình từng thất bại, nhưng đang cố gắng để Bình Hòa tốt hơn.

Chơn lạnh lùng đáp lại rằng anh không hề áp đặt, chỉ muốn cảnh báo về nguy cơ sạt lở tại khu vực này.

Sang buồn bã khi biết thân phận của mình. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Sang nói với bố mẹ rằng anh đã biết sự thật mình là con nuôi. Ông Hai khẳng định dù Sang là con nuôi, ông vẫn luôn lo lắng và yêu thương anh như con ruột.

Tuy nhiên, Sang lại cảm thấy mình chưa bao giờ thực sự được xem là một phần của gia đình. Anh đau lòng khi nhận ra mỗi khi nhà có chuyện, bố mẹ đều tìm đến Chơn, từ chuyện học hành, công việc cho đến khi ông Hai lâm bệnh.

Tập 25 phim "Phù sa" phát sóng lúc 21h ngày 24/9 trên VTV1.