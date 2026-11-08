Sáng cuối tuần tại Bảo tàng Dân tộc học
Tiết trời mát lành và êm ả của những buổi sớm mai luôn thôi thúc người Hà Nội bước ra đường để kiếm tìm cho mình một khoảng lặng thư thái trước nhịp sống hối hả. Thay vì chọn những tọa độ quen thuộc vốn đã đông đúc mỗi dịp cuối tuần, một không gian ngập tràn sắc xanh cùng dấu ấn văn hóa đa sắc ngay giữa lòng đô thị sẽ mang lại trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/sang-cuoi-tuan-tai-bao-tang-dan-toc-hoc-246261107235835091.htm