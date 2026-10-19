Sáng chế từ lòng nhân ái

Ðối với người bệnh, hành trình tìm lại những bước đi, cử động bình thường là cuộc chiến lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì và nguồn kinh phí không hề nhỏ. Tại các vùng nông thôn, việc phải di chuyển liên tục lên các trung tâm phục hồi chức năng tuyến trên hay đầu tư những thiết bị tập luyện vượt quá khả năng tài chính của nhiều gia đình.

Thấu hiểu hoàn cảnh đó, nhóm học sinh: Ðinh Hiếu, Nguyễn Bảo Hưng và Nguyễn Quốc Ðại, Lớp 9A1, Trường Tiểu học và THCS Phong Thạnh Ðông, đã nghiên cứu và chế tạo thành công “Thiết bị hỗ trợ, phục hồi chức năng vận động cho người tai biến hoặc đi lại khó khăn”.

Nhóm tác giả: Ðinh Hiếu, Nguyễn Bảo Hưng và Nguyễn Quốc Ðại bên thiết bị hỗ trợ, phục hồi chức năng vận động cho người tai biến hoặc đi lại khó khăn.

Theo em Nguyễn Quốc Ðại, người trực tiếp lên ý tưởng thiết bị, nhóm dành thời gian hơn 1 tháng để lên bản vẽ thiết kế. Ðồng thời, tích cực tìm hiểu cấu trúc cơ học, nguyên lý chuyển động của cơ thể người, tham khảo ý kiến chuyên môn từ bác sĩ y học cổ truyền và vật lý trị liệu.

Sau khoảng 2 tháng miệt mài lắp ráp và thử nghiệm, nhóm hoàn thành sản phẩm. Phần khung sườn được làm bằng sắt vuông và sắt tròn chắc chắn, có khả năng chịu tải trọng lên đến 150 kg, đi kèm hệ thống đệm mút mềm mại tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng.

Nhóm tác giả kiểm tra và lắp đặt từng chi tiết nhỏ, đảm bảo thiết bị chuyển đổi tư thế trơn tru và an toàn nhất cho người bệnh.

Ðiểm nhấn của sản phẩm là hệ thống bản lề thông minh giúp chuyển đổi tư thế vô cùng linh hoạt: ghế ngồi góc 45 độ, tấm nệm nằm đỡ phía sau và bộ tay vịn giữ vững thân người khi đứng tập đi. Thiết bị vận hành hoàn toàn qua 2 bàn đạp liên hoàn tạo lực cơ học kéo dãn cơ, kết hợp bánh sau chịu lực có phanh khoá an toàn và bánh trước xoay linh hoạt, giúp xe dễ dàng di chuyển trong không gian hẹp.

Ông Nguyễn Thanh Giàu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Phong Thạnh Ðông, cho biết: “Hiện thiết bị đã được đưa vào hoạt động thực tế, hỗ trợ nhiều đối tượng bệnh lý khác nhau tại địa phương như: người tập đứng lần đầu, người bị tai biến yếu một bên chân... Sản phẩm cũng được các tổ chức, cá nhân và cơ sở y tế địa phương kiểm định độ an toàn nhiều lần. Qua ghi nhận, tiến trình phục hồi vận động trước và sau khi sử dụng thiết bị của người bệnh chuyển biến khá nhanh".

Bước đầu mang đến tín hiệu tích cực cho cộng đồng, nhưng nhóm tác giả trẻ thẳng thắn nhìn nhận thiết bị hiện vẫn còn phụ thuộc một phần vào người hỗ trợ xung quanh. Mong muốn lớn nhất của các em là tiếp tục cải tiến kỹ thuật, hướng tới tự động hoá quy trình tập luyện nhằm giúp người bệnh có thể hoàn toàn độc lập trong quá trình trị liệu.

Nhóm tác giả tự mình trải nghiệm, kiểm tra độ linh hoạt của thiết bị trước khi đưa vào sử dụng.

“Chúng em đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực cải tiến thiết bị thông minh hơn. Bởi chúng em hiểu rằng, phía sau mỗi người bệnh là gia đình, sau những bước đi hồi phục ấy là niềm hy vọng lớn lao”, nhóm bạn trẻ: Ðinh Hiếu, Nguyễn Bảo Hưng và Nguyễn Quốc Ðại chia sẻ về định hướng tương lai.

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