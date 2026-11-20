Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt trao đổi với đối tác về định hướng nghiên cứu và phát triển công nghệ

Mới đây, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp Bằng độc quyền sáng chế số 62944 cho bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt với công trình “Quy trình chuyển hóa eugenol trong các tinh dầu thành hoạt chất có hoạt tính sinh học sử dụng hệ xúc tác hỗn hợp”.

Sáng chế tập trung vào việc chuyển hóa eugenol – thành phần có trong nhiều loại tinh dầu – thành licarin A, một hợp chất thuộc nhóm neolignan được quan tâm trong các nghiên cứu về hoạt tính sinh học.

Theo bản mô tả sáng chế, quy trình sử dụng hệ xúc tác hỗn hợp gồm KOH và zeolite Y biến tính bằng đồng kim loại, kết hợp năng lượng vi sóng để thực hiện quá trình chuyển hóa. Giải pháp có thể áp dụng với các loại tinh dầu chứa eugenol, trong đó có tinh dầu hương nhu và tinh dầu đinh hương.

Các kết quả thực nghiệm được trình bày trong hồ sơ cho thấy, với tinh dầu hương nhu, độ chuyển hóa eugenol đạt 94,2%, hiệu suất thu licarin A đạt 74,3%. Đối với tinh dầu đinh hương, độ chuyển hóa eugenol được ghi nhận trên 93%.

Đây là kết quả đáng chú ý ở cấp độ nghiên cứu quy trình, cho thấy khả năng chuyển hóa thành phần có nguồn gốc tự nhiên thành hợp chất khác thông qua hệ xúc tác được thiết kế cụ thể. Hướng tiếp cận này không chỉ dừng ở khai thác thành phần sẵn có trong nguyên liệu mà còn tìm cách gia tăng giá trị thông qua công nghệ.

Licarin A được một số nghiên cứu khoa học đề cập với các hoạt tính sinh học như chống oxy hóa, chống viêm và tiềm năng chống ung thư trong điều kiện thí nghiệm. Tuy nhiên, để tiến tới ứng dụng thực tế, hợp chất vẫn cần được đánh giá thêm về hoạt tính, độ an toàn và hiệu quả. Các kết quả nghiên cứu hiện tại không đồng nghĩa với việc licarin A đã được chứng minh có tác dụng điều trị bệnh.

Theo hồ sơ sở hữu trí tuệ, đơn đăng ký sáng chế số 1-2025-03278 được nộp ngày 14/5/2025. Văn bằng số 62944 ghi nhận bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt là chủ bằng độc quyền, với 9 điểm yêu cầu bảo hộ.

Đây là sáng chế tiếp nối các công trình nghiên cứu khác của bà Nguyệt trong lĩnh vực khai thác nguyên liệu tự nhiên. Năm 2021, bà được cấp Bằng độc quyền sáng chế số 28815 cho phương pháp sản xuất hợp chất canxi hữu cơ và sản phẩm bổ sung canxi hữu cơ từ vỏ trứng gà. Đến ngày 25/8/2025, bà tiếp tục được cấp Bằng độc quyền sáng chế số 50430 về quy trình sản xuất dung dịch kiềm hữu cơ giảm thiểu mùi khó chịu, giảm thiểu màu.

Với công trình về eugenol, bà Nguyệt cho biết định hướng tiếp theo là tiếp tục đánh giá khả năng ứng dụng của quy trình, tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu và phát triển công nghệ. Bà cũng dự kiến nghiên cứu, phát triển sản phẩm từ cây hương nhu trắng trong năm 2027, với định hướng hỗ trợ người bệnh ung thư. Tuy nhiên, đây mới là kế hoạch nghiên cứu; sản phẩm cần được đánh giá đầy đủ về hoạt tính, độ an toàn và hiệu quả trước khi xem xét khả năng ứng dụng.