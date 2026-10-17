Sang Campuchia làm việc chuyển tiền, 2 người bị khởi tố về tội rửa tiền

Ngày 16/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Miên (SN 1993, trú xã Phú Thái, TP Hải Phòng) và Phạm Hưng Duy (SN 2000, trú xã Lai Khê, TP Hải Phòng) để điều tra về tội “Rửa tiền”.

Các bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố 3 bị can khác về hành vi “Đánh bạc”. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Tìm việc qua Telegram rồi sang Campuchia chuyển tiền

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng giữa năm 2025, Miên và Duy lên mạng xã hội tìm kiếm việc làm và tham gia nhóm Telegram có tên “Danh sách đen Mộc Bài”.

Tại đây, hai người được các thành viên trong nhóm, hiện chưa xác định rõ danh tính, giới thiệu sang Campuchia làm công việc liên quan đến chuyển tiền.

Sau khi được giới thiệu, Miên và Duy sử dụng căn cước cá nhân để mở tài khoản tại nhiều ngân hàng ở Việt Nam.

Đáng chú ý, cả hai sau đó cung cấp cho các đối tượng thông tin tài khoản ngân hàng, tên đăng nhập và mật khẩu Internet Banking, địa chỉ Gmail cùng mã OTP để đăng nhập các tài khoản trên thiết bị của những người này.

Đến khoảng tháng 8/2025, Miên và Duy sang Campuchia, được các đối tượng đón và đưa đến một công ty tại khu vực Bavet, gần cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Tại đây, công việc của hai người là có mặt trong phòng làm việc để hỗ trợ thực hiện các giao dịch chuyển tiền. Khi phát sinh giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên cần xác thực sinh trắc học, các đối tượng đưa điện thoại cho Miên và Duy quét khuôn mặt để hoàn tất giao dịch.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành khởi tố các bị can liên quan.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng nhằm làm rõ vai trò, hành vi của từng người và những đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.