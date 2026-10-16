Sang Campuchia làm việc chuyển tiền, 2 người bị khởi tố về hành vi rửa tiền

Các bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Chiều 16/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố Phạm Thị Miên (SN 1993, xã Phú Thái, TP Hải Phòng) và Phạm Hưng Duy (SN 2000, trú xã Lai Khê, TP Hải Phòng) về hành vi “Rửa tiền”; đồng thời khởi tố 3 bị can khác trong vụ án về hành vi “Đánh bạc”.

Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Theo tài liệu điều tra, khoảng giữa năm 2025, Miên và Duy lên mạng xã hội để tìm việc và tham gia vào nhóm “Danh sách đen Mộc Bài” trên ứng dụng Telegram. Tại đây 2 người được các đối tượng trong nhóm telegram (không rõ thông tin của đối tượng) giới thiệu sang Campuchia làm việc chuyển tiền.

Miên và Duy đã sử dụng căn cước của mình để đăng ký các tài khoản ở nhiều ngân hàng Việt Nam. Sau khi mở tài khoản, cả 2 đều gửi thông tin: số tài khoản, tên đăng nhập internet banking, mật khẩu đăng nhập, gmail cho các đối tượng và cung cấp mã OTP để đăng nhập các tài khoản ngân hàng của trên các thiết bị của đối tượng.

Đến khoảng tháng 8/2025, Duy và Miên sang Campuchia, được các đối tượng đón đưa đến công ty ở Bavet gần cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh, công việc của 2 người này là có mặt tại phòng làm việc, khi có giao dịch chuyển tiền cần quét mặt thì các đối tượng đưa điện thoại cho để quét khuôn mặt thực hiện việc giao dịch chuyển tiền từ 10 triệu đồng trở lên…

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan.